La minera canadiense Radius Gold Inc. avanza en el desarrollo de su proyecto de cobre Tierra Roja, ubicado en la provincia de Caravelí, en Arequipa, en un contexto donde el Perú continúa posicionándose como uno de los principales territorios con recursos del metal rojo. La compañía reportó progresos tanto en el frente administrativo como en la definición geológica del yacimiento, acercándose a una nueva etapa de exploración.

En el ámbito de permisos, la empresa obtuvo una autorización provisional de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) para el uso de terrenos superficiales, paso clave dentro del proceso para asegurar el acceso al área del proyecto. Este avance forma parte del procedimiento necesario para habilitar las actividades de exploración en campo.

De manera complementaria, Radius presentó ante la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM) de Arequipa la solicitud de Autorización para Iniciar Actividades de Exploración, considerada como el último trámite previo al arranque del programa inicial de perforación. Así, el proyecto ingresa a su fase final de permisos antes de iniciar trabajos más intensivos.

Caravelí refuerza el rol de Arequipa como una de las regiones con alta actividad minera y atractivo para inversión extranjera, especialmente en cobre. (Foto referencial: Andina).

LEA TAMBIÉN: Radius acelera exploración de cobre en Arequipa con innovador programa

Avances en el proyecto Tierra Roja en Arequipa

En paralelo, Radius Gold Inc. ha fortalecido el entendimiento geológico del proyecto tras integrar resultados históricos con nuevas campañas de muestreo. En su más reciente trabajo de campo, se recolectaron 15 muestras de roca que confirmaron la presencia de valores anómalos de cobre y plata, ampliando la huella de mineralización superficial.

Dichos resultados también evidencian que la mineralización se extiende bajo una cobertura parcial de caliche, lo que sugiere la existencia de un sistema mineralizado más amplio de lo inicialmente identificado. La mineralización está asociada con rocas volcánicas y sedimentarias, características que refuerzan el potencial del área.

Sobre la base de estos hallazgos, Radius ha delineado objetivos de perforación en zonas cubiertas, principalmente, en la parte norte del proyecto. La combinación de información geoquímica, geofísica y geológica respalda la hipótesis de continuidad de la mineralización en profundidad, uno de los principales factores de interés en esta etapa.

Los nuevos muestreos en Tierra Roja no solo confirman mineralización, sino que la extienden más allá de lo inicialmente identificado, lo que sugiere un sistema más grande. (Foto referencial: Andina).

LEA TAMBIÉN: Minera Radius amplía su horizonte de proyecto de cobre Tierra Roja en Arequipa

Próximos pasos en el proyecto Tierra Roja

Según Radius Gold Inc., el corredor mineralizado identificado en Tierra Roja se extiende aproximadamente 750 metros de longitud y hasta 450 metros de ancho, dimensiones que permiten estimar el alcance preliminar del sistema. Este dato constituye un indicador relevante para evaluar el potencial del proyecto en el mediano plazo.

Finalmente, la empresa señaló que continuará aplicando protocolos estándar de la industria en sus procesos de muestreo, análisis y control de calidad, con pruebas realizadas por laboratorios independientes. En tanto, el avance simultáneo en permisos y estudios técnicos apunta a preparar el proyecto Tierra Roja para el inicio de su programa de perforación, hito que marcará el siguiente paso en su desarrollo en el sur del Perú.

LEA TAMBIÉN: Minera Radius amplía su horizonte de proyecto de cobre Tierra Roja en Arequipa