La minera canadiense Rio Silver Inc informó avances en los trabajos metalúrgicos en el yacimiento de plata, oro y plomo Maria Norte (Huancavelica). Los resultados más recientes indican que es posible lograr altas recuperaciones de plata y oro en una etapa de procesamiento.

“Los estudios metalúrgicos iniciales muestran que los concentrados obtenidos de las vetas de cuarzo-plomo presentan buenas recuperaciones y bajo contenido de arsénico. Sabemos que este mineral tendrá una alta demanda en Perú, ya que podría mezclarse con concentrados de oro-plata-plomo que contienen niveles elevados de arsénico", señaló Chris Verrico, director ejecutivo de Rio Silver Inc.

María Norte se ubica en el distrito minero de Huachocolpa y abarca una superficie aproximada de 388 hectáreas. La propiedad colinda con la unidad minera Tangana de Silver X, actualmente en producción.

Según la compañía, el proceso de obtención de permisos está en curso y la documentación ya ha sido presentada. Asimismo, se ha permitido la extracción de muestras a granel mientras se espera la aprobación final del permiso ambiental (IGAC) por parte del Estado.

“Estamos enfocados en avanzar hacia el muestreo a granel, la generación de concentrados y el procesamiento en 2026 y 2027. Se prevé que los próximos meses sean intensos a medida que continuamos implementando nuestra estrategia”, adelantó.

La propiedad Maria Norte colinda con la unidad minera Tangana de Silver X, actualmente en producción.

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María Norte perfila dos concentrados tras pruebas con alta recuperación

Los ensayos metalúrgicos preliminares en el proyecto María Norte indican que el procesamiento se enfocará en la recuperación de plata, oro y plomo, tras confirmarse que el contenido de zinc es marginal frente a estos metales.

En función de estos resultados, Rio Silver evalúa un esquema para producir dos tipos de concentrados: uno con mayor contenido de plata, oro y plomo; y otro de menor ley compuesto por oro, plata y pirita, con presencia limitada de plomo. Asimismo, los análisis realizados muestran bajos niveles de arsénico en los concentrados, un factor relevante para su comercialización.

Una muestra compuesta tomada de una veta superficial de cuarzo-plomo arrojó leyes de 3 g/t de oro y 4,32 oz/t de plata, además de contenido de plomo.

“Se están realizando estudios metalúrgicos adicionales, dado que parece existir dos tipos diferentes de vetas, que podrían requerir distintos métodos de optimización del procesamiento para lograr recuperaciones óptimas”, explicó.

Rio Silver inició permisos para acceder a vetas de plata en María Norte

En enero, la canadiense Rio Silver inició formalmente el proceso regulatorio ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la Superintendencia Nacional para el Control de Armas y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) para obtener los permisos necesarios que autoricen el acceso físico a su proyecto polimetálico María Norte, ubicado en el distrito minero de Huachocolpa, en Huancavelica.

El proceso incluye la autorización de actividad minera, permisos para uso y compra de explosivos, y se espera que culmine en el segundo trimestre de 2026, según los plazos regulatorios estándar. La empresa busca acceder a vetas de plata de alta ley expuestas en superficie, con el objetivo de preparar la entrada a labores subterráneas.

“Estamos buscando los permisos que constituyen la vía regulatoria que nos permite acceder de forma segura a la mineralización visible, preparar la entrada subterránea y comenzará a convertir la plata de alta ley en toneladas explotables mediante un enfoque disciplinado y eficiente en términos de capital”, declaró Chris Verrico, presidente y director ejecutivo de Rio Silver.

Un informe técnico elaborado bajo el estándar canadiense NI 43-101 validó muestras superficiales con leyes de hasta 991 g/t de plata, con valores asociados de plomo, zinc y oro localizado. Dicho muestreo de verificación se dio durante una visita al sitio al proyecto en junio de 2025.

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