El Ministerio de Energía y Minas (Minem) dio por concluida la designación de Wilfredo Pedro Portilla Barrera, en el cargo de director de Formalización Minera (Reinfo).

La resolución 017- 2026- Minem/DM que da por finalizada la permanencia de Portilla Barrera en el Reinfo lleva la rúbrica del ministro del sector Luis Enrique Bravo, informó Canal N.

Precisamente La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) expresó el 19 de enero su preocupación por los recientes nombramientos del Minem para la formalización minera y el otorgamiento de concesiones.

“Nos encontramos en un momento de inflexión en cuanto al avance de la minería ilegal, en el que lo que se espera es que se separe la paja del trigo, se logre formalizar a los mineros artesanales y pequeños mineros que se encuentren aptos y para ello se requiere tomar decisiones claras. Esto implica contar con perfiles técnicos, sin sesgos y con conocimiento profundo del sector minero pero las señales que nos da el Ejecutivo son contradictorias, ya que vemos con preocupación es que se vienen eligiendo a funcionarios cuyos perfiles no cumplen estas condiciones”, señaló el gremio.

De acuerdo a reportes periodísticos Portilla figura en la lista de mineros excluidos del Reinfo con dos concesiones mineras ubicadas en Canta, denominadas Río Seco XXII y Río Seco XXI, que ya perdieron su vigencia porque su titular no continuó con la formalización.

Portilla, además, postuló como candidato en las elecciones municipales de 2022 tentando la alcaldía distrital de Caujul, en Lima, por el partido Somos Perú, la agrupación política del presidente José Jerí.

¿Qué dijo Wilfredo Portilla sobre las denuncias?

En un comunicado señaló lo siguiente:

Soy Wilfredo Pedro Portilla Barrera, ingeniero de minas, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en gestión minera, con experiencia gerencial en Compañía Minera Raura, Compañía Minera Milpo, Minera Volcan y otras empresas de primer nivel en el Perú, conocedor de la pequeña, mediana y gran minería.

• A la fecha, no tengo concesión minera ni inscripción en REINFO. En 2012, cuando me desempeñaba en la actividad privada, emprendí un negocio de pequeña minería, cumpliendo con los requisitos de ley. Pero al no encontrar mineral, hace una década desistí de ese proyecto y, al no pagar los derechos de vigencia, caducaron de oficio.

La resolución que aparta a Portilla Barrera del cargo lleva la rúbrica del ministro Luis Enrique Bravo. (Foto: Andina)

• Con respecto a la empresa Servicios de Ingeniería de Minas Asociadas SAC, desde el año pasado no soy gerente ni tengo acciones en la misma.

• Asimismo, no tengo vinculación con partido político alguno a la fecha. No tengo vinculación con partido político alguno,, como falsamente ha afirmado un sector de la prensa.

• Como persona y profesional, deslindo totalmente de la actividad minera ilegal, que se ejerce al margen de la ley, en zonas prohibidas o protegidas por el Estado. Es un tema de principios.

Ser director de Formalización Minera es un reto para mi persona y, con el apoyo de los profesionales del sector, buscaremos implementar estrategias para apoyar a miles de emprendedores que, con actividades responsables y sostenibles, contribuyan a generar empleo, desarrollo económico y crecimiento en beneficio de millones de peruanos.