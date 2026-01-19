Las amenazas de Lupaka son los últimos problemas que afectan a Perú y a los inversionistas extranjeros. (Fuente: Andina)
Las amenazas de Lupaka son los últimos problemas que afectan a Perú y a los inversionistas extranjeros. (Fuente: Andina)
Una empresa minera canadiense dedicada a la extracción de oro anunció que intentará embargar activos del Estado peruano, incluidos futuros pagos de deuda, a menos que el país sudamericano proceda al pago inmediato de una indemnización arbitral.

