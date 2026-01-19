Lupaka Gold Corp. ganó en junio un laudo por US$ 67 millones debido al fracaso del gobierno peruano para frenar las protestas de la comunidad que obligaron a la empresa a detener las operaciones en su mina Invicta. Lupaka ha contratado a investigadores para localizar activos peruanos en el extranjero, con la intención de intentar embargarlos en las próximas semanas si no recibe noticias del gobierno.

“Uno de los objetivos es la empresa petrolera nacional de Perú, Petroperú, que tiene una deuda enorme y realiza pagos regulares por ese concepto”, dijo el presidente de Lupaka, Gordon Ellis, en una entrevista.

Otros activos incluyen barcos y bienes inmuebles, así como pagos de deuda de los bonos soberanos de Perú, dijo Ellis. “Hay una lista bastante completa de activos que podrían ser objeto de embargo”.

Las amenazas de Lupaka son los últimos problemas que afectan a Perú y a los inversionistas extranjeros. El mes pasado, Perú fue declarado en mora en un tribunal federal de EE.UU. por otra sentencia arbitral por un total de US$ 91 millones, relacionada con un contratista aeroportuario conocido como Kuntur Wasi. El gobierno no presentó ningún abogado ni reconoció la demanda, pero acabó procesando el pago poco después de que se dictara la sentencia.

LEA TAMBIÉN: Minera Lupaka Gold gana millonario arbitraje contra Perú

Ellis afirma que su situación es similar.

“Lupaka ha enviado cartas a prácticamente todos los funcionarios del gobierno que se nos ocurrieron que podrían tener alguna responsabilidad en el pago, y hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta”, dijo Ellis. “Parece que, bajo este régimen, el gobierno de Perú simplemente no se presenta”.

Un representante de Sicreci, la agencia peruana encargada de defender las demandas de arbitraje, no respondió a una solicitud de comentarios. Tampoco lo hizo el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Energía y Minas remitió el asunto a Sicreci.

Un representante de la agencia peruana encargada de defender las demandas de arbitraje no respondió a una solicitud de comentarios. El Ministerio de Energía y Minas remitió el asunto al Ministerio de Hacienda, que no respondió a una solicitud de comentarios.

La indemnización concedida a Lupaka está causando revuelo en la industria del cobre y el oro de Perú, ya que podría abrir la puerta a futuras reclamaciones. Las protestas comunitarias que provocan interrupciones en la minería son habituales en el país y, en ocasiones, el gobierno puede tardar meses en negociar una tregua.

Ahora, Lupaka tiene previsto enfrentarse a las autoridades peruanas en marzo en una de las conferencias mineras más importantes del mundo, organizada por la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, conocida como PDAC.

“Estamos diciendo al mundo que no nos han pagado y que eso contradice los intentos de Perú de recaudar fondos y presentarse como un buen lugar para la minería”, afirmó.

El gobierno peruano declaró este mes que había logrado negociar con Kuntur Wasi la exención del pago de intereses sobre el arbitraje vencido. Ellis afirma que puede que no sea tan fácil con Lupaka, ya que la indemnización ya incluye una cantidad significativa de intereses que siguen aumentando a un ritmo de alrededor del 9% anual.

“El costo de embargar los activos es significativo, pero no restrictivo, y los intereses acumulados en este momento ascienden a unos US$20 millones”, afirmó.