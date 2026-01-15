Andino Investment Holding informó que el Estado Peruano cumplió con el pago correspondiente al laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Se trata de un derivado de la resolución del contrato de concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco.
El proceso
Según señalaron desde Andino, este hito “representa la culminación exitosa de un proceso de diálogo respetuoso y técnico” sostenido con el Gobierno Peruano luego del fallo del tribunal internacional. Andino destacó el cumplimiento de esta obligación del Estado como muestra del respeto a los tratados internacionales y a la seguridad jurídica para la inversión privada.
“Recibimos esta noticia con un espíritu constructivo y optimista. El cierre de esta etapa permite fortalecer los lazos de confianza entre el sector privado y las instituciones públicas, demostrando que el diálogo y el apego a la ley son los mejores mecanismos para resolver controversias de manera justa”, señalaron voceros de la compañía.
Andino Investment Holding saludó a los equipos técnicos y legales de ambas instituciones que facilitaron la ejecución de este mandato, el mismo que “envía una señal positiva a la comunidad financiera internacional sobre la estabilidad y predictibilidad del clima de inversión en el Perú“.
“Andino Investment Holding ratifica su compromiso con el desarrollo del país y su voluntad de seguir contribuyendo, desde su experiencia, a la generación de proyectos que impulsen la infraestructura y el bienestar de todos los peruanos”, se pudo leer en una nota de prensa.