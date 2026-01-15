¿Cuáles son las novedades sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco? (Foto: Andina)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

informó que el Estado Peruano cumplió con el pago correspondiente al laudo arbitral emitido por el . Se trata de un derivado de la resolución del contrato de concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco.

LEA TAMBIÉN: Aeropuerto de Chinchero: MTC garantiza pago de laudo arbitral y dice “poner fin” a proceso

El proceso

Según señalaron desde Andino, este hito “representa la culminación exitosa de un proceso de diálogo respetuoso y técnico” sostenido con el Gobierno Peruano luego del fallo del tribunal internacional. Andino destacó el cumplimiento de esta obligación del Estado como .

“Recibimos esta noticia con un espíritu constructivo y optimista. El cierre de esta etapa permite fortalecer los lazos de confianza entre el sector privado y las instituciones públicas, demostrando que el diálogo y el apego a la ley son los mejores mecanismos para resolver controversias de manera justa”, señalaron voceros de la compañía.

Andino Investment Holding saludó a los equipos técnicos y legales de ambas instituciones que facilitaron la ejecución de este mandato, el mismo que “envía una señal positiva a la comunidad financiera internacional sobre la estabilidad y predictibilidad del clima de inversión en el Perú“.

“Andino Investment Holding ratifica su compromiso con el desarrollo del país y su voluntad de seguir contribuyendo, desde su experiencia, a la generación de proyectos que impulsen la y el bienestar de todos los peruanos”, se pudo leer en una nota de prensa.

