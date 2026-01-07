El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que ha gestionado el pago correspondiente al laudo arbitral relacionado con el contrato de concesión que existía para la ejecución del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco (AICC).

Como se recuerda, a finales de diciembre, un juez federal de Estados Unidos determinó que el Perú se encuentra en situación de default por no cumplir con el pago de US$ 91 millones determinados en el arbitraje internacional que el Estado perdió frente a Kuntur Wasi, empresa que iba a construir el AICC.

De acuerdo al MTC, con esta acción se ha cumplido toda obligación internacional pendiente en torno al proyecto y “concluye cualquier contingencia legal vinculada al entonces contrato de concesión del referido aeropuerto”.

“Honrar las decisiones de tribunales arbitrales internacionales es un pilar fundamental para la credibilidad del Perú en el mundo y un requisito para atraer inversiones de calidad a largo plazo”, afirmó el ministro del MTC, Aldo Prieto, quien resaltó que el incumplimiento habría generado mayores costos financieros por intereses y posibles sanciones, además de un daño reputacional severo para el país.

La decisión fue adoptada tras un exhaustivo análisis y coordinación interinstitucional entre las direcciones generales y unidades ejecutoras del MTC, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otras entidades involucradas.

“La gestión realizada permitió, además, alcanzar un acuerdo que evita el pago de los intereses generados por el incumplimiento de pago y la generación de intereses adicionales y procesos de ejecución coactiva, optimizando el uso final de los recursos públicos”, refirió también Prieto.

Resuelta esta disputa legal, el MTC afirmó que podrán redoblar sus esfuerzos y priorizar “de manera exclusiva” los recursos faltantes para la ejecución del AICC.

Como se recuerda, el MTC estima que este aeropuerto, clave para el Cusco, inicie operaciones a finales del 2027. A inicios del próximo año iniciarían las pruebas para que entre en marcha.