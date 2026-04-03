La minera canadiense Rio Silver Inc. anunció la recepción de un pago anticipado de regalías por US$100,000 como parte del acuerdo de opción suscrito con Magma Silver Corp. sobre el proyecto de oro y plata Niñobamba, ubicado en el departamento de Ayacucho.

Este desembolso marca el inicio de una serie de compromisos financieros vinculados al desarrollo del activo, considerado estratégico dentro de la cartera minera de la empresa en el país.

Según los términos del acuerdo, Magma Silver cuenta con la opción de adquirir el 100% del proyecto Niñobamba, lo que contempla pagos totales iniciales por US$ 260,000 —ya recibidos— y desembolsos adicionales por hitos que podrían alcanzar hasta US$ 2 millones que se efectuarán durante los próximos cinco años, lo que permitirá a Rio Silver generar ingresos progresivos asociados al avance del proyecto.

Magma Silver avanza en su estrategia de expansión con la opción de adquirir el 100% de Niñobamba. (Foto referencial: Andina)

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Como parte del acuerdo, la compañía mantiene una regalía del 2% sobre el rendimiento neto de fundición (NSR), lo que le asegura participación en los ingresos futuros derivados de la eventual producción del yacimiento.

Adicionalmente, Rio Silver ya ha recibido 2.5 millones de acciones ordinarias de Magma Silver y tiene previsto recibir un número similar el 15 de abril de 2026, fortaleciendo así su posición financiera y su exposición al desarrollo del proyecto en Perú.

La empresa destacó que este tipo de acuerdos le permite obtener liquidez inmediata sin diluir la participación de sus accionistas, al tiempo que conserva beneficios vinculados al potencial productivo de Niñobamba.

Desde una perspectiva de mercado, el proyecto peruano se consolida como un activo clave que combina ingresos por regalías y participación accionaria, lo que incrementa la flexibilidad financiera de la compañía y su capacidad de inversión.

En paralelo, Rio Silver informó la entrega de 1.62 millones de opciones sobre acciones a directores, funcionarios y consultores, en el marco de su estrategia corporativa, las cuales están sujetas a la aprobación de la Bolsa de Valores TSX Venture.

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