Coppernico busca consolidarse en exploración avanzada de cobre y oro. A través de su filial Sombrero Minerals SAC, concentra operaciones en Ccascabamba y Nioc en el proyecto Sombrero y evalúa nuevas adquisiciones. (Foto: Coppernico Metals).
La presentó los resultados de los estudios geofísicos dentro de su La compañía indicó que la información será considerada para un multiobjetivo previsto para 2026 y 2027, sujeto a financiamiento.

“Los nuevos conjuntos de datos gravimétricos y magnéticos representan un avance significativo en nuestra comprensión de la geología entre , y han puesto de relieve varios objetivos a gran escala que aún no se han probado”, comentó Ivan Bebek, presidente y director ejecutivo de Coppernico Metals.

Según la empresa, los nuevos datos permiten redefinir la arquitectura tridimensional y los controles estructurales de varios objetivos de tipo skarn y pórfido en la zona. Entre los principales blancos de exploración identificados figura Fierrazo, un cuerpo de skarn rico en magnetita que se extendería unos 700 metros en profundidad y del cual solo 200 metros de rumbo han sido perforados históricamente.

El proyecto Sombrero de Coppernico Metals abarca una extensión territorial de aproximadamente 56,400 hectáreas (564 kilómetros cuadrados), ubicada en los márgenes noroccidentales de la reconocida tendencia minera Andahuaylas-Yauri en Perú.
Coppernico proyecta perforar hasta 5,000 metros en Sombrero

La empresa proyecta una campaña inicial de 2,500 metros, ampliable a más de 5,000 metros según resultados. “Coppernico se encuentra ahora en una sólida posición para lanzar un programa integral de perforación multiobjetivo que podría brindar diversas oportunidades para un descubrimiento transformado”, sostuvo Bebek.

Dentro del proyecto, también destaca la zona Nioc, un sistema de skarn-pórfido de más de 1.5 kilómetros de longitud con anomalías magnéticas, gravimétricas y de cargabilidad coincidentes, que no registra perforaciones previas. En Tipicancha, los estudios identificaron un corredor de bajo magnetismo vinculado a alteración hidrotermal, donde se ha diseñado un programa inicial de 2,000 metros de .

Los trabajos incluyeron levantamientos magnéticos para identificar frentes de skarn, diques y posibles centros de pórfido; estudios gravimétricos para diferenciar contrastes de densidad entre calizas, intrusivos y zonas de alteración; y fotogrametría de alta resolución para mejorar la interpretación estructural y litológica.

“Estamos muy satisfechos con los resultados de los estudios. Los resultados iniciales se están utilizando para definir con mayor claridad estos importantes objetivos de skarn y pórfido de varios kilómetros de escala, que en su mayoría no se han explorado mediante perforación”, indicó Tim Kingsley, vicepresidente de Exploración de Coppernico Metals.

Coppernico avanza en acuerdos y permisos en Ayacucho

Coppernico cuenta con permisos de perforación vigentes en el objetivo Ccascabamba y tramita la ampliación mediante un EIA-Sd para incluir las zonas Fierrazo, Tipicancha y Chumpi, dentro del proyecto Sombrero. Además, informó que avanza en acuerdos comunitarios adicionales para gestionar nuevos permisos en Sombrero.

La ejecución del programa de perforación dependerá de la obtención de financiamiento adicional y de la aprobación de los permisos en trámite.

se ubica en la franja Andahuaylas-Yauri, zona con operaciones mineras de La empresa sostiene que el área presenta cobertura volcánica superficial que dificulta la exposición directa de los sistemas mineralizados, lo que hace necesaria la exploración indirecta mediante métodos geofísicos.

