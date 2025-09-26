Tras favorable fallo judicial, Macusani Yellowcake pone la mira en sus proyectos Falchani (litio) y Macusani (uranio). Foto: GEC
Tras favorable fallo judicial, Macusani Yellowcake pone la mira en sus proyectos Falchani (litio) y Macusani (uranio). Foto: GEC
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, informó que la empresa minera

En diálogo con la Agencia Andina, el titular del Minem refirió que se reunió con representantes de Macusani Yellowcake —subsidiaria de American Lithium— y les comunicó que se necesita “una inversión inmediata”.

“No vamos a seguir esperando 10 o 15 años más. Necesitamos que hagan inversiones en exploración inmediatamente y nos han ofrecido que desarrollarán sus exploraciones con aproximadamente 300 perforaciones en los próximos dos o tres años. Eso es importante“, comentó el

LEA TAMBIÉN: Volcan Compañía Minera acelera Romina y prepara nuevos proyectos de cobre y zinc

El funcionario precisó que se necesita “saber cuánto recurso tenemos ahí” dado que esa zona de Puno .

Montero acotó que tanto Macusani Yellowcake como “toda empresa minera que cumple con estándares ambientales y normas peruanas”, son “bienvenidos a invertir”.

LEA TAMBIÉN: Ransa y la logística minera: hacia el transporte de concentrados y oportunidad en Chancay

Cabe añadir que, sumado a la fabricación de baterías de celulares, tablets, autos eléctricos, vidrios, esmaltes para cerámicas, grasas lubricantes y medicamentos.

