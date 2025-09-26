El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, informó que la empresa minera Macusani Yellowcake realizará unas 300 perforaciones de exploración de litio en su proyecto Falchani, en Corani, Carabaya (Puno).

En diálogo con la Agencia Andina, el titular del Minem refirió que se reunió con representantes de Macusani Yellowcake —subsidiaria de American Lithium— y les comunicó que se necesita “una inversión inmediata”.

“No vamos a seguir esperando 10 o 15 años más. Necesitamos que hagan inversiones en exploración inmediatamente y nos han ofrecido que desarrollarán sus exploraciones con aproximadamente 300 perforaciones en los próximos dos o tres años. Eso es importante“, comentó el ministro Montero, en el marco de Perumin 37.

El funcionario precisó que se necesita “saber cuánto recurso tenemos ahí” dado que esa zona de Puno “es tan rica que no solamente hay litio, sino también existe el uranio” que posee un alto valor en el mercado actualmente — US$ 76.40 por libra—.

Montero acotó que tanto Macusani Yellowcake como “toda empresa minera que cumple con estándares ambientales y normas peruanas”, son “bienvenidos a invertir”.

Cabe añadir que el litio es un elemento relevante en la industria espacial y submarina, sumado a la fabricación de baterías de celulares, tablets, autos eléctricos, vidrios, esmaltes para cerámicas, grasas lubricantes y medicamentos.