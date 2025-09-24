La Casa Blanca propuso tomar acciones en la minera canadiense durante una renegociación de los términos de un préstamo de US$ 2,300 millones otorgado por el Departamento de Energía, informó Bloomberg News el martes. Esto siguió a un reporte previo de Reuters que señalaba que la administración buscaba una participación de hasta 10%.

El precio de la acción de Lithium Americas se duplicó en Nueva York y llegó a un máximo intradía de US$ 6.23 en Nueva York, el mayor salto intradía desde mediados de abril de 2024. Otros productores de litio, incluidos Albemarle Corp. y Sigma Lithium Corp., también subieron. Una participación de 10% en la empresa con sede en Vancouver valdría alrededor de US$ 150 millones, según el precio de la acción del miércoles.

Tomar una participación en Lithium Americas sería el ejemplo más reciente de la intervención de la administración de Trump en la economía de EE.UU. con el objetivo de acelerar el desarrollo de cadenas de suministro locales de minerales críticos. La compañía está detrás del proyecto Thacker Pass en Nevada, llamado a convertirse en una fuente clave de litio en una industria doméstica que hoy produce solo pequeñas cantidades de este metal para baterías.

En respuesta a los reportes de prensa, Lithium Americas dijo en un comunicado que mantiene conversaciones con el Departamento de Energía y con su socio de empresa conjunta, General Motors Holdings LLC, sobre “posibles condiciones adicionales” relacionadas con el primer desembolso del préstamo.

El financiamiento fue otorgado durante la administración de Biden para el desarrollo de Thacker Pass y el proyecto podría tener que ser suspendido si no se logra un acuerdo para renegociar los términos del paquete.

“Los incentivos para tomar participaciones accionarias parecen ser significativamente mayores que para retirar el financiamiento”, señaló el analista de Jefferies Laurence Alexander en una nota enviada por correo electrónico.