Las acciones de Lithium Americas Corp. se dispararon el miércoles hasta su precio más alto desde abril de 2024 tras reportes de que la administración de Trump busca una participación en la compañía.

