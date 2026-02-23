La minera canadiense Aftermath Silver continúa avanzando en el desarrollo del proyecto minero Berenguela, ubicado en el departamento de Puno, al designar a la firma internacional de ingeniería DRA Global para liderar el Estudio de Prefactibilidad (PFS). Este paso representa un hito clave en la evolución del proyecto y lo acerca a una eventual decisión de construcción, alcanzando una nueva iniciativa de inversión minera en el sur del Perú.

La selección de DRA Global se realizó tras un proceso de evaluación que consideró su capacidad técnica, experiencia regional, conocimiento metalúrgico y trayectoria en la ejecución de proyectos. La empresa cuenta con amplia experiencia en el país, habiendo participado en operaciones de gran escala como Quellaveco, Cerro Verde, Las Bambas y Antamina, lo que facilitará el desarrollo del estudio en línea con los estándares regulatorios peruanos.

El trabajo de la firma también será relevante para el avance de los procesos de permisos y el cumplimiento de la normativa nacional, aspectos críticos en las etapas de evaluación técnica y ambiental. La experiencia local de DRA busca garantizar una ejecución eficiente del estudio y reducir riesgos en el proceso de desarrollo del proyecto.

La firma apoyará también en la gestión de permisos y el cumplimiento regulatorio. (Foto: JCB)

Estudio clave en el proyecto Berenguela

Como parte del estudio, la compañía contará con el apoyo de SENET, empresa del mismo grupo, que aportará su experiencia en procesos hidrometalúrgicos. Su participación estará orientada a optimizar el diagrama de flujo del proyecto, mejorar las recuperaciones metalúrgicas y aumentar la eficiencia operativa general.

El proyecto Berenguela contempla la producción de plata, cobre y manganeso, metales considerados estratégicos en el contexto de la transición energética global. La creciente demanda de estos minerales está impulsada por la electrificación, el desarrollo de energías renovables y la expansión del mercado de vehículos eléctricos, sectores en los que el Perú busca fortalecer su rol como proveedor de materias primas clave.

De acuerdo con la estimación de recursos minerales más reciente, el proyecto alberga 122,5 millones de onzas de plata en categorías medidas e indicadas, además de recursos adicionales inferidos. También cuenta con 717,1 millones de libras de cobre y un importante potencial de manganeso, lo que posiciona a Berenguela como un proyecto polimetálico de relevancia.

El proyecto se ubica en el sur del Perú, en una región con potencial minero en desarrollo. (Foto referencial: Andina)

Próximos pasos

Aftermath Silver, empresa canadiense enfocada en la exploración y desarrollo de plata y metales críticos, posee el 100% de participación en el proyecto desde enero de 2026. La compañía ha señalado que el contexto actual de precios favorables para los metales y la creciente demanda internacional refuerzan el momento oportuno para avanzar en su desarrollo.

El progreso de Berenguela podría traducirse, en el mediano plazo, en nuevas inversiones, generación de empleo y dinamización económica en la región de Puno. Asimismo, el proyecto contribuiría a reforzar la posición del Perú en el mercado global de metales estratégicos, en un escenario marcado por la transición energética y el crecimiento de industrias de alta demanda mineral.

