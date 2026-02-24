La minera canadiense Peruvian Metals avanza en el desarrollo de su proyecto aurífero Palta Dorada, ubicado en el departamento de Áncash, tras reportar resultados metalúrgicos que confirman una alta recuperación de oro tanto en minerales oxidados como sulfurados. Los ensayos recientes muestran recuperaciones superiores al 80%, alcanzando un 89% de oro en sulfuros mediante flotación, lo que refuerza el potencial técnico del proyecto en el contexto de la creciente actividad aurífera en el norte del Perú.

El proyecto, de propiedad 100% de la compañía, abarca aproximadamente 2.250 hectáreas y se localiza a unos 120 kilómetros de su planta de procesamiento Águila Norte. La estrategia operativa contempla procesar el mineral sulfurado en dicha instalación, mientras que el material oxidado será comercializado inicialmente a plantas locales de maquila, fortaleciendo los encadenamientos productivos dentro del país.

Los resultados metalúrgicos obtenidos en la veta principal San Juan evidencian leyes relevantes de metales preciosos. En el caso de los sulfuros, las muestras arrojaron leyes promedio de 10,51 gramos de oro por tonelada y 329 gramos de plata por tonelada, con presencia adicional de cobre. En los óxidos, las pruebas de lixiviación con cianuro registraron recuperaciones de hasta 82% de oro y 58% de plata.

Peruvian Metals busca fortalecer la cadena productiva local al procesar el mineral de Palta Dorada en el país y vender óxidos a plantas de maquila. (Foto referencial: Galdieri/Bloomberg)

Trabajos en Palta Dorada

El proyecto ya cuenta con antecedentes de producción a pequeña escala. En 2022, se extrajeron y vendieron 31 toneladas de material oxidado con una ley promedio de 9,74 gramos de oro por tonelada a una planta de procesamiento en el sur del país, lo que demostró la viabilidad comercial del mineral en condiciones de mercado favorables.

Las actividades en Palta Dorada habían sufrido retrasos desde 2023 debido a los daños en las vías de acceso ocasionados por las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. La empresa informó que los nuevos accesos ya han sido habilitados y el campamento modernizado, lo que permitirá reiniciar las labores de exploración y desarrollo subterráneo en el corto plazo.

El plan de trabajo se concentrará en la veta San Juan, donde se ha identificado una longitud mineralizada de al menos 840 metros. Entre las labores existentes destacan una galería de acceso de 160 metros y un pozo rehabilitado que evidencia la transición entre zonas de óxidos y sulfuros, lo que facilitará la planificación de futuras labores de explotación.

Peruvian Metals retoma el desarrollo de Palta Dorada tras superar los daños en accesos causados por el fenómeno de El Niño. (Foto referencial: Andina)

Próximos pasos en Palta Dorada

Desde el punto de vista económico, la compañía destaca que el incremento del precio internacional del oro ha mejorado significativamente la viabilidad del proyecto. Cuando Peruvian Metals inició su participación, el metal se cotizaba alrededor de los US$1.500 por onza, mientras que los niveles actuales fortalecen el atractivo de desarrollar operaciones auríferas de mediana escala en el país.

La empresa señaló que, en el corto plazo, continuará evaluando nuevas oportunidades de inversión en el norte del Perú, impulsada por el avance de Palta Dorada y el potencial de su planta Águila Norte. El proyecto se suma así a la tendencia de reactivación de iniciativas auríferas que combinan desarrollo progresivo, procesamiento local y aprovechamiento del favorable ciclo de precios del oro en el mercado internacional.

