La minera canadiense Peruvian Metals informó que el acuerdo entre San Maurizo Mines Ltd. y la comunidad campesina de Pomamanta fue aceptado y registrado en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), lo que habilita el acceso al proyecto polimetálico Mercedes (Junín) para actividades de exploración y explotación por un periodo de seis años.

Con el acuerdo y permisos provisionales vigentes, la empresa podrá iniciar la extracción de mineral para venta o procesamiento, mientras continúa el trámite de permisos definitivos, que prevé concluir hacia fines de este año. La meta operativa es alcanzar una capacidad de hasta 350 toneladas diarias.

“Nuestra empresa se complace en colaborar con la comunidad local de Mercedes. Los permisos vigentes nos permiten comenzar la extracción de muestras a granel. La empresa continúa el proceso para obtener los permisos completos y, con el apoyo de la comunidad local, espera completarlo para fin de año”, comentó Jeffrey Reeder, director ejecutivo de Peruvian Metals.

Peruvian Metals posee el 50% de participación en San Maurizo Mines, empresa que controla el 100% de la propiedad Mercedes. Los costos de desarrollo y exploración serán compartidos con Hudson Heartland Ltd.

Las labores iniciales se concentrarán en la veta Victor II, donde los resultados metalúrgicos anunciados previamente muestran que se pueden lograr altas recuperaciones de plata (Ag) y oro (Au). Los resultados metalúrgicos, publicados previamente, produjeron un concentrado con una ley de 33.03 onzas de Ag/t y 12.23 gramos de Au/t. Las recuperaciones de plata y oro fueron del 97.85% y 92.19%, respectivamente.

La compañía mantendrá su participación en el proyecto a través de servicios administrativos, contables, de permisos y geológicos. “Cuando Peruvian Metals adquirió una participación en la propiedad, el oro se cotizaba a US$ 2,175 por onza y la plata a US$ 23 por onza. Ahora que el oro se cotiza en el rango de US$ 5,100 y la plata en el de US$ 90 por onza, la rentabilidad ha mejorado considerablemente. La empresa podrá producir concentrados de Au-Ag comercializables", resaltó.

Peruvian Metals busca seguir ganando presencia en la minería peruana.

Peruvian Metals reporta recuperación de oro en Palta Dorada

El mes pasado, Peruvian Metals anunció nuevos resultados metalúrgicos en su proyecto aurífero Palta Dorada, en Áncash, que refuerzan el potencial económico del yacimiento y marcan un punto de inflexión para su desarrollo en Perú. La compañía reportó una recuperación de oro de hasta 89% en material sulfurado, uno de los hitos técnicos más relevantes del proyecto, en momentos en que la minera se prepara para reactivar sus labores y avanzar en su estrategia operativa de cara a 2026.

Los ensayos metalúrgicos, realizados en la veta principal San Juan, también arrojaron recuperaciones superiores al 80% en material oxidado, confirmando la viabilidad de procesar ambos tipos de mineral. Este resultado amplía el abanico de alternativas productivas para la compañía y respalda su plan de corto plazo de monetización del proyecto en el norte del país.

En el caso del material sulfurado, las pruebas mediante flotación mostraron una recuperación de 89% para el oro y 61% para la plata, a partir de una muestra con una ley de cabeza de 8.30 gramos de oro por tonelada. Estos sulfuros serán procesados en la planta Águila Norte (infraestructura clave de Peruvian Metals en Perú), donde la compañía prevé producir concentrados de oro y plata para su comercialización.

Por su parte, el material oxidado presentó resultados igualmente favorables. Las pruebas de lixiviación con cianuro arrojaron recuperaciones de hasta 92% de oro, lo que permitirá que, en una primera etapa, estos óxidos sean vendidos a plantas de procesamiento locales, replicando experiencias previas exitosas de la compañía en el país.