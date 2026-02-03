Los compradores miran joyas de oro a la venta en un escaparate del Gran Bazar de Estambul. Fotógrafo: Kerem Uzel/Bloomberg
Los compradores miran joyas de oro a la venta en un escaparate del Gran Bazar de Estambul. Fotógrafo: Kerem Uzel/Bloomberg
Inversores aprovecharon la reciente caída para comprar oro y plata, poniendo fin a una racha negativa que golpeó a los metales preciosos.

