El oro al contado llegó a subir hasta 6%, cerca de US$ 4,940 la onza, luego de haber caído en la sesión previa y de extender el viernes una racha de pérdidas que fue la más pronunciada en más de una década. La plata avanzó más de 10% —volviendo a ubicarse por encima de US$ 87 la onza— en un contexto de mayor apetito por el riesgo en los mercados y de debilitamiento del dólar estadounidense.

Los metales preciosos habían retrocedido desde máximos históricos en movimientos que siguieron a una serie de advertencias de observadores del mercado, que señalaban que las subas, especialmente en el caso de la plata, habían sido demasiado grandes y demasiado rápidas. Antes de eso, el avance de los metales había estado respaldado por renovadas preocupaciones sobre la inestabilidad geopolítica, la depreciación de las monedas y las amenazas a la independencia de la Reserva Federal.

“Los fundamentos que respaldan al oro hoy son en gran medida los mismos que prevalecían antes de la corrección”, dijo Ahmad Assiri , estratega de mercados de Pepperstone Group Ltd., en referencia a los riesgos geopolíticos, las expectativas de una política monetaria más flexible y el papel del metal como diversificador en las carteras de inversión.

“No obstante, es probable que la volatilidad se mantenga elevada en el corto plazo, mientras los mercados continúan digiriendo la reciente dislocación”, agregó Assiri .

Algunos bancos habían apostado a que el oro se recuperaría. Deutsche Bank AG señaló el lunes que mantiene su previsión de que el metal alcance los US$ 6,000 la onza.

El rally récord del oro se detiene abruptamente | El oro cayó un 13% en dos días de negociación

El índice de fuerza relativa del oro a 14 días —una medida que evalúa si un activo está sobrecomprado o sobrevendido— se ubicaba en 54 el martes. El miércoles pasado, esa lectura había superado los 90, muy por encima del nivel de 70 que suele indicar que las alzas fueron demasiado rápidas y que podrían revertirse en algún momento.

El grado en que los inversores chinos compren durante la caída jugará un papel clave para definir la dirección del mercado. El fin de semana pasado, compradores acudieron en masa al mayor mercado de lingotes del país, en Shenzhen, para abastecerse de joyas y barras antes del Año Nuevo Lunar. Los mercados de China permanecerán cerrados durante algo más de una semana a partir del 16 de febrero por ese receso. Al mismo tiempo, los principales bancos estatales chinos están endureciendo los controles sobre las inversiones en oro para gestionar la volatilidad.

Qué dicen los estrategas de Bloomberg...

“La caída del oro en tres días fue claramente una corrección que se venía gestando, pero los impulsores fundamentales de su avance de varios años siguen vigentes y juegan en contra de una baja sostenida de los metales preciosos. Dada la baja probabilidad de un ciclo rápido de endurecimiento monetario a nivel global y las persistentes tensiones geopolíticas, es probable un avance más moderado y gradual de los metales”. —Garfield Reynolds, líder del equipo MLIV Asia.

El oro subió 5.8% hasta US$ 4,933.16 la onza a las 16:18 en Singapur. La plata avanzó 10% hasta US$ 87.45 la onza, mientras que el platino y el paladio treparon más de 3% cada uno. El Bloomberg Dollar Spot Index, un indicador del dólar estadounidense, retrocedió 0.2% tras haber cerrado la sesión previa con un alza de 0.3%.

“Tanto la violenta venta masiva como la recuperación igualmente brusca subrayan un mercado hipersensible, impulsado por reacciones emocionales ante titulares, más que por una dirección clara, lo que deja una volatilidad intensa e incómoda como norma en el corto plazo”, dijo Hebe Chen , analista de Vantage Markets en Melbourne.

Los inversores también siguen de cerca la situación en Irán, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que podrían producirse en los próximos días conversaciones sobre un nuevo acuerdo nuclear. Un avance en ese frente podría reducir parte del atractivo del oro como activo de refugio y presionar a la baja los precios.