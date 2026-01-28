Una sucursal de Deutsche Bank AG en Magdeburgo, Alemania, el lunes 30 de octubre de 2023. Fotógrafo: Krisztian Bocsi/Bloomberg
Una sucursal de Deutsche Bank AG en Magdeburgo, Alemania, el lunes 30 de octubre de 2023. Fotógrafo: Krisztian Bocsi/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia AFP
Agencia AFP

Efectivos de la Fiscalía y de la policía alemanas allanaron la sede de en Fráncfort y su oficina en Berlín, en el marco de una investigación por supuesto , informaron las autoridades.

Según el diario Süddeutsche Zeitung, la investigación estaría relacionada con los negocios de ese banco con compañías vinculadas al empresario multimillonario ruso

La Fiscalía de Fráncfort confirmó el allanamiento pero no precisó contra quién iba dirigido, al dar cuenta de una “investigación contra responsables y empleados desconocidos de Deutsche Bank por sospechas de blanqueo de dinero (...) y otras acusaciones relacionadas bajo la ley antiblanqueo de capitales”. 

Roman Abramovich. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
Roman Abramovich. (EFE/EPA/WILL OLIVER)

En el pasado, Deutsche Bank mantuvo relaciones de negocios con empresas extranjeras que, en el marco de otras investigaciones, son sospechosas de haber sido utilizadas con fines de blanqueo de dinero”, agregó.

Según la fuente, las pesquisas corren a cargo de una unidad especializada en delitos económicos y de la policía federal.

Un portavoz de la entidad confirmó los allanamientos y el banco se limitó a precisar que está “cooperando plenamente con los fiscales”.

Abramovich fue sancionado por la UE a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

Según el Süddeutsche Zeitung, Deutsche Bank habría transmitido tardíamente a las autoridades una o varias declaraciones de sospecha de blanqueo de capitales contra empresas del oligarca.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.