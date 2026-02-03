El complejo metalúrgico de Ilo procesa cobre proveniente de Cuajone y Toquepala e integra fundición, refinería e infraestructura ferroviaria y portuaria.
El complejo metalúrgico de Ilo procesa cobre proveniente de Cuajone y Toquepala e integra fundición, refinería e infraestructura ferroviaria y portuaria.
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Southern Perú (Grupo México) impulsa una nueva cartera de inversiones en sus proyectos extractivos este 2026. La semana pasada se conoció que la minera presentó un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para ejecutar una serie de modificaciones destinadas a optimizar la continuidad y eficiencia de las operaciones en su mina de tajo abierto Cuajone (Moquegua). Ahora, la compañía apunta a nuevas inversiones en su complejo metalúrgico de Ilo, donde procesa el cobre de las minas Cuajone y Toquepala, e integra operaciones de fundición y refinería, además de infraestructura ferroviaria y portuaria. ¿Qué mejoras prevé realizar?

