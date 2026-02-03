En detalle, la subsidiaria del Grupo México presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) su Sexto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) correspondiente a la Unidad Minera Ilo, ubicada en los distritos de Ilo y Pacocha, en la provincia de Ilo (Moquegua).

El documento plantea un conjunto de modificaciones en componentes auxiliares del complejo metalúrgico, con el objetivo de reforzar la infraestructura de soporte a las operaciones productivas.

Southern planea ampliar la zona de almacenamiento de ánodos y cátodos con una plataforma centralizada que busca agilizar las maniobras de carga y descarga. Foto: Andina.

Los cinco cambios a implementar

Uno de los cambios planteados por Southern es la reubicación y modernización de la subestación eléctrica Ilo 1 , una infraestructura clave para el suministro de energía en las operaciones del complejo metalúrgico.

Según detalla la empresa, esta subestación fue puesta en servicio en 1958, en los inicios del desarrollo minero–metalúrgico vinculado al proyecto Toquepala. Tras 67 años de operación continua, la instalación presenta un alto nivel de obsolescencia.

A esa propuesta se suma la salida de operación de la Central Térmica Ilo 1, también por antigüedad. En este contexto, el ITS propone trasladar y modernizar la subestación con el fin de garantizar un suministro eléctrico adecuado para las operaciones productivas , tanto en el corto como en el mediano plazo.

El nuevo emplazamiento se ubicará dentro de la propia Unidad Minera Ilo, en un terreno contiguo a la subestación actual, a una altitud de 27 metros sobre el nivel del mar. El área destinada al proyecto abarca aproximadamente 5,636 metros cuadrados y actualmente forma parte de la zona utilizada como almacén logístico de la empresa. En ese sentido, antes de iniciar las obras se prevé la demolición y el desmontaje de las estructuras existentes.

Otro de los cambios planteados es la ampliación de la losa de almacenamiento de ánodos y cátodos . Actualmente, estas actividades se realizan en distintas plataformas distribuidas en varios sectores, lo que ha incrementado los tiempos de operación y el tránsito de montacargas dentro de la planta.

La propuesta apunta a concentrar estas labores en una plataforma centralizada, con el objetivo de optimizar las maniobras de carga y descarga, mejorar los controles operativos y elevar la capacidad de almacenamiento. Además, permitirá el carguío directo de cátodos para su comercialización en camiones y reducirá los desplazamientos de las plataformas del ferrocarril industrial.

La ampliación se desarrollará hacia el lado oeste de las instalaciones actuales de la Refinería, en un área total aproximada de 8.2 hectáreas. De ese espacio, alrededor de 1.4 ha corresponderán a la nueva losa de almacenamiento y a las vías de circulación para montacargas, mientras que unas 0.2 ha se destinarán a una zona de estacionamiento para camiones. El resto del terreno será utilizado para la instalación de líneas del ferrocarril industrial, un cerco perimétrico, una vía principal de acceso desde la costanera, así como sistemas de electrificación e iluminación, entre otras obras complementarias.

Estación de despacho y depósitos

El ITS de Southern Perú también incluye mejoras en la estación de despacho de combustible, orientadas a reforzar la capacidad de abastecimiento de diésel DB5 S-50 ante el aumento de la demanda en las áreas operativas, previsto por las futuras ampliaciones de la empresa. Actualmente, el sistema de recepción y almacenamiento de combustible no solo atiende a la Unidad Minera Ilo, sino también a Toquepala y Cuajone. Para hacer más eficiente el proceso de despacho, la compañía plantea modificar la estación de bombeo, reemplazar las líneas de despacho de las estaciones N° 1 y N° 2, y ajustar el diseño aprobado previamente para la estación N° 2.

Con estas intervenciones, la capacidad de despacho por estación pasará de 250 a 400 galones por minuto (gpm). Esta mejora permitirá que ambas estaciones operen de manera simultánea, abasteciendo a dos vagones cisterna a la vez, con una capacidad conjunta de hasta 800 gpm, lo que reducirá los tiempos de carga. Las estaciones contarán con bombas centrífugas, redes de tuberías, sistemas de filtrado y medición, brazos articulados para el despacho y su respectivo sistema contra incendios

Otro de los componentes considerados en el ITS es el reemplazo del sistema de enfriamiento de rodamientos ( bearing cooling ) en la fundición de cobre, debido a la antigüedad y desgaste de las instalaciones actuales.

Las intervenciones se ejecutarán tanto en la zona norte como en la zona sur de la fundición. En el sector norte, el proyecto contempla la sustitución de intercambiadores de carcaza y tubos, equipos abiertos con ventilación forzada y bombas de recirculación que ya superaron su vida útil. Estos equipos serán reemplazados por intercambiadores de calor de placas, nuevas bombas de recirculación y equipos complementarios, como filtros, válvulas e instrumentos de control.

El objetivo es asegurar la continuidad del sistema de agua de enfriamiento que atiende a los equipos refrigerados por agua, así como reforzar las condiciones de seguridad operativa en la fundición

Por último, el ITS contempla la implementación de un nuevo depósito de carbón , destinado al almacenamiento y manipulación de este insumo en un área próxima al almacén de concentrado.

La infraestructura, se explica, abastecerá al Horno ISASMELT de la planta de fundición y contará con un sistema de mitigación de polvo, con el fin de controlar emisiones durante las operaciones de manejo del material. El proyecto incluye el acondicionamiento del área y la disposición de los equipos necesarios para su operación.

El plan de inversiones de Southern incluye la renovación del sistema de enfriamiento de rodamientos en la fundición y la implementación de un nuevo depósito de carbón. Foto: Andina.

Presupuesto para los cambios en Ilo

De acuerdo con el ITS de Southern Perú, el mayor desembolso estará destinado a la reubicación y modernización de la subestación eléctrica Ilo 1, con un presupuesto estimado de US$ 25.2 millones. A ese componente, le sigue el reemplazo del sistema de enfriamiento de rodamientos (bearing cooling) en la fundición, con una inversión proyectada de US$ 12 millones. En tanto, la ampliación de la losa de almacenamiento de ánodos y cátodos demandará alrededor de US$ 5 millones.

Asimismo, las mejoras en la estación de despacho de combustible contemplan un presupuesto de US$ 3.79 millones, mientras que la implementación del nuevo depósito de carbón representa la menor inversión del paquete, con US$ 530,400. En conjunto, estas cinco intervenciones suman más de US$ 46 millones en inversiones orientadas principalmente a reforzar infraestructura auxiliar necesaria para la continuidad y eficiencia de las operaciones metalúrgicas en Ilo.