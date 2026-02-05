Rio señaló que no tiene intención de presentar una oferta por su rival más pequeño y que, de acuerdo con las normas del Reino Unido, no podría volver a intentar adquirir la compañía durante al menos seis meses, salvo en circunstancias específicas.

Ambas partes anunciaron a comienzos de enero que estaban en conversaciones y desde entonces habían estado discutiendo por la prima que Rio debería pagar.

Las acciones de Glencore se desplomaron hasta un 11%. La empresa informó en un comunicado separado que cuenta con sólidos argumentos para respaldar su posición y que sigue enfocada en cumplir sus propias prioridades.

La idea de una combinación entre ambas compañías se ha discutido varias veces a lo largo de más de una década. Surgió por primera vez antes de la crisis financiera global de 2008 y luego se reactivó en 2014, cuando Rio rechazó rápidamente un acercamiento informal de Glencore, antes de que las conversaciones se retomaran con mayor seriedad en 2024.

Esas conversaciones fracasaron debido a la renuencia de Rio a pagar una prima elevada, así como por diferencias en las culturas de gestión. Las negociaciones más recientes acercaron a las partes más que nunca a un acuerdo, pero siguieron en desacuerdo sobre la valoración del extenso negocio de minería y trading de Glencore.