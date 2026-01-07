La minera canadiense Peruvian Metals procesó 36,616 toneladas de mineral de terceros en 2025 en su planta Águila Norte, ubicada en La Libertad, Perú, alcanzando un récord anual de producción. La cifra representa un incremento de 8% respecto a 2024 y marca su quinto año consecutivo de crecimiento.

El activo, que la compañía posee al 80%, funcionó a plena capacidad durante el último año y actualmente se evalúan planes de expansión. La planta recibe principalmente mineral de óxido y sulfuro de oro, plata y cobre.

En paralelo, la firma alista sus programas de desarrollo y exploración para 2026 en activos propios (Palta Dorada) y en Mercedes, proyecto donde posee una participación indirecta del 50% junto con Hudson Heartland. En ambos yacimientos, se han identificado leyes significativas de oro y plata, y se avanza en la tramitación de permisos para la extracción de mineral para su procesamiento

LEA TAMBIÉN: Rio Silver toma control total del proyecto María Norte en Huancavelica

Peruvian Metals identifica potencial de alta ley en proyecto Yanayco

Peruvian Metals también destacó sus avances en exploraciones en los proyectos secundarios de oro y plata Minas Vizca y Yanayco, este último con potencial para una operación subterránea de alta ley similar al proyecto Igor de PPX Mining en el norte de Perú, según los resultados preliminares de muestreo.

Peruvian Metals, listada en la Bolsa de Valores de Toronto (TSXV: PER), comenzará a revisar las vetas auríferas ubicadas en su planta principal (Águila Norte) y en sus alrededores a principios de 2026. Además, mantiene su proyección de crecimiento en el norte del Perú, apalancada por los altos precios internacionales del oro y la plata.

“Estamos logrando avances significativos en la tramitación de permisos y el trabajo metalúrgico en las propiedades Palta Dorada y Mercedes. Continuaremos evaluando nuevas oportunidades de oro en el norte de Perú, incursionando en el sector aurífero peruano, impulsado por el progreso de Palta Dorada. Esta adquisición es uno de los muchos catalizadores y fuentes de material para un posible circuito CIP (de carbón en pulpa para extracción de oro)“, comentó Jeffrey Reeder, director ejecutivo de Peruvian Metals.

Peruvian Metals es una empresa canadiense de exploración y procesamiento de minerales.

Peruvian Metals elevó procesamiento en planta Águila

En julio del año pasado, la canadiense Peruvian Metals Corp. informó que su planta de procesamiento de minerales Águila Norte (La Libertad) procesó 18,500 toneladas de mineral de terceros durante el primer semestre de 2025. Dicha cifra representó un incremento del 24.4% frente al mismo periodo de 2024 y del 34.2% frente a 2023.

La planta, que posee los permisos necesarios, está diseñada para procesar hasta 100 toneladas por día y cuenta con autorización ambiental vigente (IGAC) que le permite ampliar sus operaciones. Dicha instalación procesa minerales polimetálicos, incluyendo plomo (Pb), zinc (Zn), plata (Ag) y cobre (Cu).

Además, había reportado que identificaron un sitio potencial para instalar una nueva planta de procesamiento de oro mediante la tecnología de carbón en pulpa. Jeffrey Reeder, CEO de la compañía, indicó que apuntaban a una ubicación cercana a fuentes de agua y a la red eléctrica, lo que facilitaría su desarrollo y operación.

DATOS CLAVES: