Impacto financiero y productividad

Paolo Távara, director de operaciones de Trust Consulting, menciona que las firmas con altos niveles de satisfacción laboral suelen elevar su productividad entre 15% y 25%, lo que se traduce en una mayor velocidad de ejecución, menor ausentismo y equipos más comprometidos con los resultados del negocio.

“Más se evidencia el impacto en reducción de costos de rotación y reemplazo, disminución del ausentismo, mejora en productividad por colaborador, incremento en rentabilidad por equipo y, en industrias comerciales, incluso crecimiento en ventas o NPS”, acota.

En esa línea, Lissette Morín, vicepresidenta de Recursos Humanos y Salud para DP World en Perú, Ecuador y Colombia, comenta que no se debe subestimar la employee experience por las consecuencias directas en el negocio, ya que, muy aparte de la fuga de talento, se genera una erosión gradual de la cultura organizacional y la marca empleadora.

El employee experience puede reducir la rotación de personal hasta un 40% y aumentar la productividad hasta un 25%. Foto: referencial / Braintrust

Recuerda que la experiencia del talento incide directamente en los estados financieros porque actúa como un driver estructural del desempeño organizacional. “Equipos con alto sentido de pertenencia y propósito minimizan los costos ocultos de la desvinculación, optimizan el uso de activos logísticos y reducen el margen de error”, apunta.

Según Morín, los sectores que lideran la adopción de estrategias de employee experience en el Perú son tecnología, minería, energía, servicios financieros, retail moderno y logística, debido a la alta competencia por talento, operación intensiva y necesidad de eficiencia.

Los errores que cometen las empresas en employee experience

Rodrigo Gutiérrez, country manager Latam de Onura, sostiene a Gestión que muchas organizaciones aún diseñan programas de beneficios desde una lógica interna y no desde las necesidades reales del colaborador.

Un error común —prosigue— es edificar los beneficios desde la empresa y no desde el trabajador, así como no tener trazabilidad, es decir, “no saber qué se usa, cómo se usa y qué valor genera”.

Coincide con ello Morín, quien considera que si no se incorpora de manera sistemática la voz del colaborador, ni se usan datos para entender sus necesidades y puntos de fricción, se entregarán “soluciones poco relevantes o desconectadas de la realidad operativa”.

Para ambos especialistas, estas son las tendencias globales que marcarán la evolución de la experiencia del colaborador en los próximos años:

Hiperpersonalización de beneficios. Cada colaborador espera elegir lo que realmente le sirve.

Cada colaborador espera elegir lo que realmente le sirve. Integración financiera de los beneficios. Soluciones que no solo entregan beneficios, sino que se integran al día a día del colaborador, casi como una billetera digital.

Soluciones que no solo entregan beneficios, sino que se integran al día a día del colaborador, casi como una billetera digital. Inmediatez y simplicidad. Las personas ya no toleran procesos complejos. Esperan experiencias tan simples como usar una app de pagos.

Las personas ya no toleran procesos complejos. Esperan experiencias tan simples como usar una app de pagos. Nuevo liderazgo. Modelos culturales más flexibles, inclusivos y centrados en las personas, con un líder que habilite autonomía, confianza y propósito, y no solo políticas formales.

“Las empresas que no evolucionen hacia modelos más ágiles, digitales y centrados en el usuario van a quedar rezagadas frente a competidores que sí lo hagan”, puntualiza Gutiérrez.

El retorno de inversión en employee experience se observa entre 6 y 18 meses con estrategias alineadas y sostenibles. Foto: referencial / iStock

¿Cuándo se traduce en mayores ingresos?

Respecto al retorno de inversión, Távara explica que una empresa puede empezar a observar resultados entre 6 y 18 meses, dependiendo del nivel de madurez de la estrategia implementada.

“Si solo se ejecutan acciones superficiales, el impacto suele ser limitado. En cambio, cuando existe alineamiento entre cultura, liderazgo y experiencia del colaborador, el retorno termina siendo mucho más sostenible, medible y visible en indicadores de negocio”, soslaya.

Gutiérrez precisa que el valor está en la adopción, dado que si un colaborador usa el beneficio en su día a día, por ejemplo, alimentación o combustible de forma simple y sin fricción, el retorno para la empresa es tangible. “Si no se usa, se convierte en gasto ineficiente”.