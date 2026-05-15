Las empresas deben evitar diseñar beneficios sin considerar las necesidades reales del colaborador para ser más efectivas. Composición: Gestión
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Fernando Cuadros Concha
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La experiencia del colaborador dejó de ser un tema asociado únicamente al clima laboral y hoy ya impacta directamente en la rentabilidad empresarial. Especialistas consultados por Gestión señalan que las compañías con estrategias sólidas de employee experience pueden reducir entre 20% y 40% su rotación de personal, además de elevar la productividad y fortalecer la toma de decisiones.

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