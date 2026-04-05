Las empresas exitosas fomentan relaciones horizontales y una cultura inclusiva para potenciar resultados, coinciden especialistas. Foto: referencial / Evolvior
Las empresas exitosas fomentan relaciones horizontales y una cultura inclusiva para potenciar resultados, coinciden especialistas. Foto: referencial / Evolvior
Únete a nuestro canal
Newsletter empleo
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

La convivencia de hasta cuatro generaciones dentro de una empresa exige que se tomen decisiones acertadas en la gestión del talento para obtener, de la diversidad, una ventaja competitiva. Expertos explican los lineamientos que debe aplicar una organización para maximizar el potencial de los baby boomers (de entre 62 a 80 años), gen-X (46 a 61 años), millennials (30 a 45 años) y gen-Z (14 a 29 años).

TE PUEDE INTERESAR

Ante menor disponibilidad de oficinas prime: las opciones que miran las empresas para ocupar
Salta rentabilidad de personas que invierten en oficinas, ¿cuánto se gana?
Empresas priorizan el alquiler frente a la compra de oficinas corporativas
Retorno a las oficinas en Perú: ¿Qué busca hoy el talento y qué ofrecen las empresas?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.