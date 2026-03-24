Errores comunes en respuestas que pueden perjudicar la candidatura de un postulante. Recursos Humanos las siguen empleando para identificar las capacidades de autoevaluación y de madurez del talento. Foto: referencial / ProExpansión
Errores comunes en respuestas que pueden perjudicar la candidatura de un postulante. Recursos Humanos las siguen empleando para identificar las capacidades de autoevaluación y de madurez del talento. Foto: referencial / ProExpansión
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Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

“¿Por qué dejaste tu último trabajo?, ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Qué esperas de esta empresa? ¿Cuánto quieres ganar?” son las preguntas que, para el talento, suelen ser incómodas de responder durante una entrevista de trabajo. Sin embargo, para los expertos en Recursos Humanos —e incluso los eventuales jefes— permiten conocer aptitudes y niveles de preparación del aspirante. Sepa cómo afrontarlas para que el proceso de selección sea exitoso.

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