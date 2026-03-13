La fecha máxima para realizar el pago de las utilidades es hasta 30 días calendario después de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta (DJAIR) del ejercicio 2025.

La Sunat ha establecido que el cronograma de vencimiento de la DJAIR para el régimen general, según el último dígito del RUC del contribuyente, va del 26 de marzo al 13 de abril del 2026. Es decir, que el plazo máximo para el abono de las utilidades es entre el 26 de abril al 13 de mayo del 2026.

No obstante, hay empresas que deciden realizar el pago de utilidades antes de la DJAIR y así pagar menos impuestos. Es decir, abonan utilidades antes del 26 de marzo, por lo que algunas ya están realizando estos depósitos y otras lo tienen previsto hacer en los próximos días .

“Muchas empresas adelantan el pago de utilidades, antes de la declaración y pago de impuestos, para que las utilidades se puedan deducir como gasto”, refirió Giorgio Balza, abogado tributarista del estudio Cuatrecasas.

¿Cómo saber si la empresa generó utilidades?

Al respecto, Giorgio Balza indicó que hay empresas que cotizan en bolsa y publican sus estados financieros de forma trimestral. Esa información será un indicador referencial sobre cómo evoluciona el rendimiento de la empresa.

“Pero hay otras empresas que tienen reserva sobre sus datos financieros”, anotó Balza.

Por su parte el abogado laboralista Pierre Mendoza explicó que para recibir utilidades correspondientes al 2025 un trabajador debe haber laborado en la empresa en algún momento de ese año.

“Así haya laborado un solo día del 2025, le corresponde recibir utilidades. La norma solo pide que el trabajador haya prestado servicios en ese periodo”, remarcó.

Asimismo, indicó que el trabajador recibe utilidades al margen de su modalidad de contratación. “Puede tener contrato indefinido, temporal, part time, eso es indistinto”, apuntó Mendoza.