Ripley Corp. informó que en el 2025 alcanzó un crecimiento en la utilidad neta de 120.5% en relación al 2024, siendo que dicho resultado se convierte en la mayor utilidad en la historia de la compañía. Así, la firma señaló que las cifras son impulsada por el buen desempeño de todas sus líneas de negocio, principalmente, en Perú.

Solo en el cuarto trimestre, la operación retail peruana obtuvo un aumento en ingresos de 12.4% en soles (19,5% en pesos chilenos), mientras que el margen EBITDA transitó de 9.5% (en el cuarto trimestre 2024) a 12.2% (en el último trimestre del 2025), impulsado por el aumento en ventas de vestuario y la ejecución de la estrategia de crecimiento rentable de Ripley.

“Con una expansión anual de 151 puntos base en el margen anual, la operación retail peruana alcanzó el mejor resultado operacional desde la apertura de la primera tienda en 1997″, resaltó la firma.

LEA TAMBIÉN: Ripley eleva capacidad de centro de distribución en Villa El Salvador

Centros comerciales y banca

En lo que concierne a su segmento de centros comerciales, la compañía indicó que Mall Aventura consolidó su proceso de maduración operativa con resultados récord. Durante el cuarto trimestre, el EBITDA de la cadena de malls en Perú creció un 65.3%, mientras que en el acumulado anual el aumento alcanzó el 28.5%. Estos resultados fueron impulsados por mayores niveles de tráfico —con un récord histórico de visitas en diciembre—, la renovación de contratos y un incremento sostenido en la productividad de los locatarios.

Además, durante 2025 la compañía continuó expandiendo su capacidad instalada incorporando 3,445 metros cuadrados de área arrendable (GLA), principalmente en Mall Arequipa.

En paralelo, Banco Ripley Perú registró un crecimiento de 7.2% en su cartera de colocaciones en moneda local durante el cuarto trimestre. La rentabilidad del banco se vio fortalecida por una gestión del riesgo, logrando una reducción del 27.9% en el costo por riesgo neto y mejoras sustanciales en sus indicadores analíticos.

“El 2025 fue un año de avances relevantes para la compañía, con mejoras en el desempeño operacional de todos nuestros negocios. En Retail fortalecimos la rentabilidad, en Banco Ripley continuamos consolidando un crecimiento responsable de la cartera apoyado en capacidades digitales y analítica avanzada, y en el negocio inmobiliario seguimos viendo una evolución positiva de nuestros activos en Chile y Perú. Estos resultados reflejan el trabajo realizado en los últimos años y nos motivan a seguir trabajando con disciplina para continuar fortaleciendo nuestro desempeño durante 2026”, sostuvo el CEO de Ripley Corp., Lázaro Calderón.

Durante 2025 la compañía continuó expandiendo su capacidad instalada incorporando 3,445 metros cuadrados de área arrendable (GLA), principalmente en Mall Arequipa. (Foto: GEC)

Proyecciones 2026

Para el ejercicio 2026, la compañía proyecta inversiones de US$ 49,3 mil millones, lo que representa un aumento del 28% respecto al plan de 2025. Aproximadamente un 48% de estos recursos se destinarán al fortalecimiento del ecosistema omnicanal, con foco en tecnología y logística para robustecer el canal e-commerce y las capacidades digitales de Banco Ripley. El saldo restante, cercano a US$ 25,5 mil millones, se orientará a la ampliación de centros comerciales, así como a la mantención y remodelación de tiendas para priorizar la eficiencia por metro cuadrado.

Es preciso indicar que anivel consolidado, Ripley Corp. registró ingresos anuales por US$ 2,219,805 millones, lo que representa un crecimiento de 6.3% respecto al ejercicio anterior. El EBITDA anual del grupo ascendió a US$ 214.145 millones, con un incremento de 22.9% y una expansión de 130 puntos base en el margen, que llegó a 9.6%.

“Estos indicadores permitieron a la compañía alcanzar una utilidad neta de US$ 119,176 millones en 2025, superando en 120.5% los resultados del año previo y marcando un hito histórico para la firma”, remarcó.

LEA TAMBIÉN: Ripley cierra dos tiendas en Lima y Piura como parte de su reestructuración