Al cierre de setiembre último, la chilena Ripley Corp. reportó un crecimiento del 134% de utilidades; ello, apalancado en sus operaciones en dicho país y también en Perú, donde la firma afronta un buen momento en sus diferentes negocios, según informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en Chile.
De este modo, el negocio retail en Perú alcanzó al cierre del tercer trimestre un crecimiento acumulado de 88,3% en el EBIT medido en soles. Durante el período, se evidenció una significativa mejora en la contribución, que aumentó 7,9%, permitiendo una expansión de 169 puntos base en el margen bruto.
“Estos resultados responden a una gestión más eficiente de inventarios, una menor actividad promocional y el impulso de marcas exclusivas en la oferta comercial”, resaltó la compañía.
Así, en el tercer trimestre, los ingresos aumentaron 5,6% en pesos chilenos (CLP), mientras que las ventas de las mismas tiendas en relación a similar periodo del 2024 registraron una contracción de 0.4% en moneda local por la alta base comparativa de los retiros previsionales del mismo periodo en 2024.
Centros comerciales son claves
El segmento inmobiliario también mantuvo un desempeño sólido durante el período, con un crecimiento de 4,7% en ingresos en soles, impulsado por la consolidación operacional de Mall Aventura —especialmente en Iquitos y San Juan de Lurigancho— y por la mejora general en los indicadores de sus centros comerciales.
En línea con esto, las ventas de los locatarios crecieron 2,3% en moneda local, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 97,2%, equivalente a 54 puntos base más que el año anterior. El EBITDA del segmento aumentó 21,7% en CLP, totalizando $15.300 millones de pesos, con un margen EBITDA de 88,8%, una expansión de 565 puntos base frente al mismo período de 2024.
Durante este trimestre, Mall Aventura Arequipa inició la ampliación del Boulevard Gastronómico, proyecto que ya cuenta con 100% de ocupación previa a su apertura. La nueva zona, cuya inauguración está prevista para diciembre de 2025, añadirá 1,350 metros cuadrados (m2) de GLA e incrementará en 50% la oferta de restaurantes, reforzando el posicionamiento del centro comercial como un espacio de encuentro relevante en la ciudad.
En cuanto al negocio financiero en Perú, la cartera de colocaciones creció 8% en soles, fortaleciendo la base de ingresos del segmento. Asimismo, la mora mayor a 90 días se redujo de 4,1% a 3,1%. Como resultado, la utilidad del segmento creció 37,1% en CLP.
En general, las utilidades de Ripley Corp llegaron hasta los $34,890 millones de pesos, un incremento de $19, 992 millones respecto de los primeros nueve meses de 2024. Asimismo, el resultado operacional del trimestre aumentó en $2,665 millones, equivalente a un alza de 22,2%, impulsado por una expansión del margen bruto de 154 puntos base.
“Los resultados del tercer trimestre de 2025 demuestran la solidez de nuestra estrategia enfocada en rentabilidad y eficiencia. Seguiremos enfocados en las preferencias de nuestros clientes y en fortalecer nuestra estrategia omnicanal, adaptándonos a un entorno de consumo cada vez más exigente”, afirmó Lázaro Calderón, CEO corporativo de Ripley Corp.
