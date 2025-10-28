Mall Aventura Arequipa se prepara para sorprender a sus visitantes con la apertura de un nuevo boulevard gastronómico que promete convertirse en un referente culinario en la ciudad. Con un espacio de 1,300 m², este proyecto busca ofrecer una experiencia integral que combine la calidad de la gastronomía con un ambiente pensado para el disfrute de familias y amigos. La inauguración está prevista hacia finales del 2025.

Sergio Collarte, gerente general de Mall Aventura, señaló que el objetivo es brindar una experiencia integral que combine compras, entretenimiento y gastronomía de primer nivel. “Con la llegada de estas cinco nuevas marcas reforzamos nuestro compromiso de acercar a los visitantes a los mejores exponentes de la gastronomía local e internacional”, afirmó.

La inversión destinada al proyecto asciende a S/ 3.6 millones, dentro del plan de desarrollo y modernización del mall. (Foto: Andina)

¿Cómo será el nuevo boulevard gastronómico?

El nuevo espacio no solo se centrará en la oferta culinaria, sino también en brindar un entorno acogedor y moderno. Con amplias terrazas y un diseño pensado para el confort y la socialización, el boulevard permitirá a los visitantes disfrutar de sus comidas en un ambiente relajado y atractivo, fomentando encuentros familiares y de amigos.

La inversión destinada para este proyecto asciende a S/ 3.6 millones y forma parte del plan de desarrollo y renovación continua que Mall Aventura implementa en Arequipa.

Esta iniciativa refleja el compromiso del centro comercial por mantenerse a la vanguardia, ofreciendo entornos modernos, cómodos y con una oferta comercial cada vez más completa.

¿Qué marcas estarán en el nuevo boulevard gastronómico?

Entre las propuestas que formarán parte de este boulevard destacan reconocidas marcas locales e internacionales. La pastelería María Almenara, la cadena estadounidense Friday´s, Shimaya con su concepto de comida nikkei, Mezcla de Capriccio y Master Kong, especializado en cocina china, ofrecerán a los visitantes una amplia variedad de sabores y experiencias gastronómicas.

Con proyectos como este boulevard gastronómico, Mall Aventura Arequipa continúa consolidándose como un referente del retail en el sur del país, transformando momentos cotidianos en experiencias extraordinarias.

Los planes de crecimiento de Mall Aventura

Javier Postigo, CEO de la cadena, reveló a Gestión los próximos pasos de expansión y consolidación de sus centros comerciales en el país. En Iquitos, el mall busca cerrar este año con una facturación de S/ 300 millones, mientras que el ubicado en San Juan de Lurigancho proyecta alcanzar los S/ 500 millones hacia diciembre. En este último, la estrategia combina la consolidación de la operación con posibles ampliaciones en el cuarto nivel, que se ejecutarían según la demanda, aunque sin fechas concretas definidas.

Paralelamente, la compañía planea realizar ampliaciones en sus malls de Arequipa, Santa Anita y Chiclayo durante los próximos once meses de 2024, con una inversión total aproximada de US$ 4 millones. En Arequipa, el objetivo es sumar a su portafolio comercial operadores del rubro de entretenimiento y servicios, mientras que en Santa Anita se replicará una estrategia similar. En Chiclayo, el enfoque estará en mejorar y optimizar las tiendas existentes de acuerdo con las necesidades del mercado.

Postigo destacó que estas expansiones e implementaciones representan inversiones cercanas a US$ 1 millón por mall y forman parte de la estrategia de la cadena para fortalecer su presencia en diferentes ciudades del país. Con estas acciones, la compañía busca ofrecer a los visitantes una experiencia más completa y adaptada a la demanda creciente de los consumidores.