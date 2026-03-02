El pago de las utilidades cada vez más cerca. Entre el 25 de abril y el 13 de mayo de 2026, vence el plazo para que las empresas privadas repartan entre sus trabajadores las utilidades generadas en 2025.

Ante ello, según Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, mencionó que hay que tener presentes aspectos clave de este beneficio que los trabajadores deben conocer.

Por ejemplo, las utilidades deben ser repartidas por las empresas privadas con más de 20 trabajadores en planilla y quienes hayan tenido utilidades tributarias de Tercera Categoría el año anterior.

No están obligadas a pagar utilidades las entidades públicas, organizaciones sin fines de lucro, empresas privadas con 20 o menos trabajadores, empresas con pérdidas tributarias o que arrastran pérdidas, ni las microempresas.

A su vez, recibirán utilidades todos los trabajadores en planilla que hayan laborado al menos un día durante el 2025.

Otros aspectos para tomar en cuenta son:

Se incluyen trabajadores temporales, a plazo indefinido, de tiempo completo o parcial, tanto extranjeros como peruanos.

Quedan excluidos los practicantes, quienes emiten recibos por honorarios y los trabajadores informales.

No es necesario seguir trabajando en la empresa para cobrar, por lo que los extrabajadores del año pasado también tienen derecho a recibir utilidades.

El porcentaje de utilidades a repartir depende del rubro de la empresa y va de 5% a 10% de la utilidad antes de impuestos.

Corresponde 10% para empresas industriales, pesqueras y de telecomunicaciones.

8% para empresas mineras, de comercio y restaurantes.

7.5% para empresas agrarias.

5% para las demás actividades empresariales.

La mitad del monto total a repartir se distribuye según los días efectivamente laborados por cada trabajador, sin importar su sueldo ni cargo.

La otra mitad se distribuye en función de la remuneración total que recibió el trabajador durante el año.

Por ello, no todos los trabajadores reciben el mismo número de sueldos por utilidades, debido a que solo la mitad del beneficio considera la remuneración.

Asimismo, existe un tope máximo de 18 sueldos para el pago de utilidades por trabajador.

El plazo máximo para pagar es de 30 días calendario después de presentar la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta ante SUNAT, cuyo límite para 2026 es el 13 de abril.

Si existiera algún tipo de retraso, el trabajador puede exigir el pago de intereses, y la empresa se arriesga a una multa que puede superar los 120 mil soles, según la cantidad de trabajadores afectados.