¿Por qué es importante diversificar la oferta y elevar la competitividad más allá de Machu Picchu? (Foto: Andina)
En vista de que Machu Picchu enfrenta constantemente presiones a causa de la saturación de visitantes, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha colocado sobre la mesa una alternativa: un corredor turístico que amplíe el mapa y sume nuevos destinos al radar internacional.

