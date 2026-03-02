Cabe resaltar que, además de este circuito enfocado en Cusco, hay cuatro en lista. Dichos proyectos contarán con enfoques multifuncionales; es decir, otras carteras ministeriales tendrán protagonismo.

Teleférico de Choquequirao

Fernando Munive, a cargo de la Dirección General de Estrategia Turística del Mincetur, detalló cuáles son los programas identificados a lo largo del país: Playas del Norte, Macro Norte, Macro Centro (Áncash, Lima, Huánuco, Pasco, Ucayali), Arequipa-Colca y Choquequirao.

Con respecto al último, mencionó: “El proyecto tan anhelado por el sector es el teleférico de Choquequirao, que ya ha podido avanzar con pasos ciertos. Se ha reformulado a partir del año 2019, ya se ha estructurado con ProInversión, se ha concluido la última etapa de consultas con los postores el 11 de febrero y estamos en la integración del modelo final de contrato”.

Adelantó, en esa línea, la fecha de ejecución: “Según el programa que tenemos con ProInversión , debemos estar haciendo la republicación hacia julio de este año, con lo cual se suscribirá el contrato en las siguientes semanas y estaremos iniciando ejecución de este proyecto en los primeros meses del 2027″.

Se animó también a compartir algunas estimaciones: captar a más de 248,000 turistas para que aprovechen las rutas de trekking y “ayudar a que Machu Picchu pueda reducir un poco de presión, al mostrar los otros atractivos dentro de ambos parques, el parque de Machu Picchu y el parque de Choquequirao”.

Coincidió Ángel Cárdenas, gerente de Infraestructura para el Desarrollo del Banco del Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF): “La idea en esta visión surandina es que Choquequirao se convierta en un complemento de Machu Picchu, que desconcentre a Machu Picchu y amplíe la oferta turística. Esa es la razón de por qué estamos entrando en esta inversión”.

Con ello resaltó que la nueva ruta no se convertiría en un competidor para la maravilla mundial, sino en un elemento de descongestión operativa.

Argumentó, en ese sentido, que Perú está en la capacidad de ofrecer otros “ganchos” más allá de la popular ciudadela.

“Hace un par de años revisaba las encuestas y los turistas reportaban cuál era la razón principal por venir a Perú. Mucha gente creía que solo era Machu Picchu, pero también es la gastronomía. Eso es una marca país. No pueden dejar de ponerla en los índices”.

Ambos especialistas compartieron sus expectativas durante el foro “Diversificación de la oferta turística en el Perú”, organizado por el CAF.

¿Cuáles son los planes para el teleférico de Choquequirao? (Foto: Andina)

Participación multisectorial

Munive enfatizó que las iniciativas registrarán el cuádruple de inversiones ejecutadas en las dos últimas décadas.

“En los últimos 20 años, hemos invertido S/ 821 millones en el desarrollo de la actividad turística. En esta planificación estamos planteando, para los siguientes cinco años, cuadriplicar esa inversión y llevarla a S/ 3,300 millones aproximadamente, un poco más de US$ 1,000 millones de para desarrollar estos programas de turismo“, sostuvo.

El vocero también manifestó que los corredores turísticos forman parte de una nueva etapa de planificación sectorial, alineada con la futura Ley General de Turismo y el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico.

“A esta serie de intervenciones le estamos dando el enfoque de programas multifunción. Es decir, no solo limitados al turismo, sino además ahora incorporamos a los demás sectores: Transporte, Vivienda, Ambiente, Cultura, y trabajamos de manera articulada en estos programas de inversión turística”, dijo.

Agregó: “Todos estos esfuerzos que estamos haciendo no vienen aislados. De alguna manera hemos encontrado un ‘sombrero’, la planificación. [...] Estamos iniciando la formulación del marco de la nueva Ley General de Turismo, estamos iniciando la formulación de la Política Nacional de Turismo y del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico. Entonces, todos los programas contemplan el ámbito de la planificación a nivel macro, política, estrategia”.

¿Qué otros ministerios participarán en la meta de diversificar los destino turísticos del Perú? (Foto: Andina)

Diversificación de destinos

En otro momento del foro intervino Oscar Rueda, director de Turismo Sostenible del CAF, quien subrayó que Machu Picchu seguirá siendo el baluarte del turismo nacional. Precisamente por ello, la tarea no es restarle luces, sino generar alrededor de él más opciones para los visitantes.

“No podemos ni queremos ‘desmachupicchar’ al Perú. Es y seguirá siendo el destino de talla mundial, y será siempre el ancla. Lo que necesitamos es que esa ancla sirva para regar y redistribuir el producto turístico peruano” , aclaró.

Por su parte, José Koechlin, presidente de La Cámara Nacional de Turismo (Canatur), precisó que, sin resolver accesos, logística y articulación público-privada, los corredores no funcionarían, incluido el de Choquequirao. Insistió, así, que el privado debe asumir un rol activo y no solo ser un receptor de planes públicos.

Ante ello, Juan Haro, viceministro de Transportes (MTC), señaló que el Estado impulsa concesiones y alianzas público-privadas (APP) para acelerar la presencia de una infraestructura oportuna.

“Nos queda claro en el MTC que necesitamos trabajar mucho en la conectividad. Tenemos este enfoque del transporte multimodal, dadas las condiciones naturales que tenemos en nuestro país: la conectividad vial, la conectividad aérea, la conectividad fluvial. [...] Tenemos claro que, sin esa conectividad, el turismo va a tener menores condiciones para poder desarrollarse”.

El dato:

A partir del 1 de mayo de 2026, se aplicarán las nuevas tarifas por ingreso, con fines turísticos, al Santuario Histórico de Machu Picchu. De acuerdo a lo que ha establecido el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), los extranjeros deberán pagar S/ 11 adicionales por concepto de conservación; los visitantes nacionales, en cambio, abonarán S/5.