El concepto que revaloriza el sabor de carretilla bajo una propuesta “calle, pero elegante”, combinando identidad peruana, estética cuidada y experiencia en salón. (Foto: S’Concha/ Instagram).
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

En siete años de operación, la cevichería peruana S’Concha pasó de un pequeño local en Surquillo a consolidar seis establecimientos en Lima, con un crecimiento anual de entre 12% y 15%. Bajo la visión de su dueño, Cristhian Cuadros, la marca revaloriza el sabor de carretilla con una propuesta definida como “calle, pero elegante”, enfocada en la experiencia en salón. De cara al 2026, alista nuevas aperturas en la capital, profundizar su modelo de franquicias y evalúa oportunidades en provincias y en el extranjero. ¿Hasta dónde puede escalar S’Concha en un mercado gastronómico cada vez más competitivo?

