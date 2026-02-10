Acuerdan que Consettur y San Antonio de Torontoy sigan trasladando turistas a Machu Picchu. Foto: Andina
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

continúen trasladando turistas hacia Machu Picchu.

Darwin Baca, presidente del Frente de Defensa por los intereses del distrito de Machupicchu, informó que

El dirigente indicó que el acuerdo establece que las dos empresas trabajen en igualdad de condiciones, con el objetivo de evitar conflictos sociales.

“El otro (acuerdo) ha sido de que cualquier empresa que quiera entrar para la licitación y que no sea de la localidad, no será bienvenida en Machupicchu”, declaró a RPP.

Cabe recordar que en septiembre de 2025,

Tras una reunión, representantes de ambas empresas firmaron un acta donde acordaron elaborar un plan de contingencia para la continuidad del servicio de transporte de turistas hacia el Santuario Histórico de Machu Picchu.

