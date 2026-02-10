Los ciudadanos del distrito de Machupicchu, en el departamento de Cusco, decidieron, tras una asamblea, que las empresas de transporte turístico Consettur y San Antonio de Torontoy continúen trasladando turistas hacia Machu Picchu.

Darwin Baca, presidente del Frente de Defensa por los intereses del distrito de Machupicchu, informó que ambas empresas seguirán operando hasta que se defina la licitación oficial para el servicio de transporte turístico.

El dirigente indicó que el acuerdo establece que las dos empresas trabajen en igualdad de condiciones, con el objetivo de evitar conflictos sociales.

“El otro (acuerdo) ha sido de que cualquier empresa que quiera entrar para la licitación y que no sea de la localidad, no será bienvenida en Machupicchu”, declaró a RPP.

Cabe recordar que en septiembre de 2025, las empresas Consettur y San Antonio de Torontoy llegaron a un consenso para dar solución a la problemática del transporte de turistas a la Ciudadela de Machu Picchu.

Tras una reunión, representantes de ambas empresas firmaron un acta donde acordaron elaborar un plan de contingencia para la continuidad del servicio de transporte de turistas hacia el Santuario Histórico de Machu Picchu.