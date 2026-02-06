El Tramo 4 del Corredor Interoceánico Sur permanece cerrado al tráfico vehicular debido a deslizamientos de tierra y derrumbes causados por las persistentes lluvias. La zona afectada abarca desde el kilómetro 254+100 hasta el 259+680, entre los centros poblados de Chacaneque y Casahuiri, en el distrito de San Gabán, provincia de Carabaya.

Así lo reveló el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Puno que cita un reporte de Intersur Concesiones S.A., la concesionaria a cargo de la vía, y donde informa que las condiciones climáticas adversas han generado riesgo de nuevos deslizamientos. Aunque equipos técnicos y maquinaria pesada trabajan en la limpieza y rehabilitación de la carretera, las lluvias no permiten aún habilitar el paso de vehículos.

El COER Puno advirtió que el intento de cruzar la zona cerrada representa un peligro para la vida de los conductores y pasajeros. Por eso, se pide a transportistas y viajeros respetar las señales y las indicaciones del personal de seguridad, capataces y vigías que se encuentran en el lugar.

Las autoridades recordaron que no se debe ingresar a las áreas restringidas, ya que están debidamente señalizadas para evitar accidentes. Además, se recomienda mantenerse alejado de la maquinaria en operación, ya que su movimiento puede ser impredecible y peligroso.

Otra medida de seguridad es permanecer dentro de los vehículos y evitar caminar por la carretera. Esto reduce el riesgo de accidentes en caso de nuevos deslizamientos o movimientos de tierra.

El COER Puno trabaja, en coordinación con Defensa Civil y las instituciones locales, en el monitoreo de la emergencia para brindar información actualizada. Hasta el momento, no hay un plazo definido para la reapertura del tramo, ya que depende de la estabilidad del terreno y las condiciones climáticas.

Las lluvias intensas en la zona han complicado los trabajos de rehabilitación. Aunque los equipos avanzan en la limpieza, la inestabilidad del suelo y el clima dificultan las labores.

El cierre del tramo afecta el transporte de mercancías y pasajeros, lo que podría generar retrasos en el comercio y el traslado de personas. Se recomienda a los conductores buscar rutas alternativas y planificar sus viajes con anticipación.

Esta emergencia refleja los efectos del clima extremo en la infraestructura vial de Puno. Las lluvias no solo dañan las carreteras, sino que también ponen en riesgo a quienes intentan transitar por zonas inestables.

Finalmente, el COER Puno hace un llamado a la responsabilidad ciudadana para evitar situaciones de riesgo y la colaboración de todos es clave para prevenir accidentes y garantizar la seguridad en la región.