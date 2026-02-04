El tránsito en la carretera Interoceánica permanece interrumpido en el tramo que conecta las regiones de Puno y Madre de Dios, a causa de múltiples derrumbes registrados en distintos puntos de la vía, a la altura del distrito de San Gabán, en la provincia de Carabaya, región Puno.
Los deslizamientos se produjeron tras las intensas lluvias ocurridas en la madrugada del martes 3 de febrero en la selva de Puno, afectando principalmente a los centros poblados de Chacaneque y Tunquini, ubicados en jurisdicción de San Gabán.
Desde la plataforma regional de Defensa Civil se informó que el pase vehicular se encuentra totalmente restringido, por lo que se exhortó a la población y a los transportistas a evitar circular por la zona hasta nuevo aviso.
Como consecuencia del cierre, cientos de vehículos permanecen varados en ambos sentidos de la vía.
En respuesta a la emergencia, el gobierno local, en coordinación con la empresa concesionaria Intersur, viene ejecutando trabajos de limpieza y mantenimiento de la carretera, con el apoyo de maquinaria pesada, a fin de restablecer el tránsito lo antes posible.
Según el reporte preliminar de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), el evento ha dejado al menos 50 viviendas afectadas, un centro educativo dañado, pérdidas en la producción agrícola y una persona lesionada, quien fue atendida en un establecimiento de salud cercano.