El tránsito en la carretera Interoceánica permanece interrumpido en el tramo que conecta las regiones de Puno y Madre de Dios, a causa de múltiples derrumbes registrados en distintos puntos de la vía , a la altura del distrito de San Gabán, en la provincia de Carabaya, región Puno.

Los deslizamientos se produjeron tras las intensas lluvias ocurridas en la madrugada del martes 3 de febrero en la selva de Puno, afectando principalmente a los centros poblados de Chacaneque y Tunquini, ubicados en jurisdicción de San Gabán.

Desde la plataforma regional de Defensa Civil se informó que el pase vehicular se encuentra totalmente restringido, por lo que se exhortó a la población y a los transportistas a evitar circular por la zona hasta nuevo aviso.

Como consecuencia del cierre, cientos de vehículos permanecen varados en ambos sentidos de la vía.

Puno registró lluvias intensas por la madrugada del martes 3 de febrero. Foto: Andina.

En respuesta a la emergencia, el gobierno local, en coordinación con la empresa concesionaria Intersur, viene ejecutando trabajos de limpieza y mantenimiento de la carretera, con el apoyo de maquinaria pesada, a fin de restablecer el tránsito lo antes posible.

Según el reporte preliminar de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), el evento ha dejado al menos 50 viviendas afectadas, un centro educativo dañado, pérdidas en la producción agrícola y una persona lesionada, quien fue atendida en un establecimiento de salud cercano.