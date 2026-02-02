El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que existen 968 distritos de la sierra y costa norte en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa, de acuerdo al escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Ello se da ante el aviso meteorológico N.º 033 del Senamhi, en el que anuncia la ocurrencia de precipitaciones de moderada intensidad desde el martes 3 hasta el miércoles 4 de febrero.

Según dicho documento, Ayacucho es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 86, seguido de Cajamarca (81), Huancavelica (68), Áncash (62), Apurímac (49), Huánuco (41), Cusco (33), Amazonas (27), Junín (24), Piura (18).

Del mismo modo, Arequipa (17), Lima (14), Pasco (13), Puno (10), Lambayeque (3), La Libertad (1), Moquegua (1) y Tacna (1); en tanto, 419 jurisdicciones de estas mismas regiones, además de Tumbes y a excepción de Lambayeque, se encuentran en riesgo alto. Para conocer cuáles son los distritos involucrados, ingrese aquí.

Los departamentos donde se presentarán lluvias intensas: Arequipa (17), Lima (14), Pasco (13), Puno (10), Lambayeque (3), La Libertad (1), Moquegua (1) y Tacna (1); .. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Recomendaciones de Indeci

Ante esta situación, el Indeci exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

Del mismo modo, recomendó a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.