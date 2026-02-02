Ayacucho es el departamento que presenta la mayor cantidad de jurisdicciones con nivel muy alto.Foto: ANDINA.
Ayacucho es el departamento que presenta la mayor cantidad de jurisdicciones con nivel muy alto.Foto: ANDINA.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

de acuerdo al escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Ello se da ante el aviso meteorológico N.º 033 del Senamhi, en el que anuncia la ocurrencia de precipitaciones de moderada intensidad desde el martes 3 hasta el miércoles 4 de febrero.

Según dicho documento, Ayacucho es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 86, seguido de Cajamarca (81), Huancavelica (68), Áncash (62), Apurímac (49), Huánuco (41), Cusco (33), Amazonas (27), Junín (24), Piura (18).

LEA TAMBIÉN: El Niño posverano: logística, energía y agro para no llegar tarde

Lima (14), Pasco (13), Puno (10), Lambayeque (3), La Libertad (1), Moquegua (1) y Tacna (1); en tanto, 419 jurisdicciones de estas mismas regiones, además de Tumbes y a excepción de Lambayeque, se encuentran en riesgo alto. Para conocer cuáles son los distritos involucrados, ingrese .

Los departamentos donde se presentarán lluvias intensas: Arequipa (17), Lima (14), Pasco (13), Puno (10), Lambayeque (3), La Libertad (1), Moquegua (1) y Tacna (1); .. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)
Los departamentos donde se presentarán lluvias intensas: Arequipa (17), Lima (14), Pasco (13), Puno (10), Lambayeque (3), La Libertad (1), Moquegua (1) y Tacna (1); .. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Recomendaciones de Indeci

Ante esta situación, el Indeci exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

LEA TAMBIÉN: Perú no está preparando sus bienes públicos para un nuevo Fenómeno El Niño: los riesgos

Del mismo modo, recomendó a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

TE PUEDE INTERESAR

Tres destinos turísticos en Cusco fueron cerrados debido a la temporada de lluvias
4 cultivos enfrentan riesgos por el clima: el pronóstico que preocupa al agro
Senamhi pronostica lluvias de moderada intensidad en la selva: Los departamentos afectados

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.