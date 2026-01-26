La temporada de lluvias en el departamento de Cusco, que se registra desde fines de diciembre a marzo, han obligado a las autoridades a cerrar tres atractivos turísticos.

Según la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de Cusco, se suspenderá el acceso al Parque Arqueológico de Choquequirao, el Camino Inca y la laguna Humantay.

En el caso de Choquequirao , se han inhabilitado el ingreso por los sectores de Cachora, Santa Teresa y Mollepata, con el objetivo de proteger a los visitantes.

Por otro lado, en el caso del Camino Inca, este se cerrará para realizar trabajos de mantenimiento.

Según un comunicado del Sernanp, se precisa que hasta el 28 de febrero no estarán disponibles para la visita turística las rutas 1, 2, 3, 5 y 6 de la Red de Caminos Inca a Machu Picchu.

Finalmente, la laguna de Humantay será cerrada porque en la zona de Balcompata se ha reportado deslizamiento activo que podría empeorar si continúan las lluvias.

En lo que va de 2026, cuatro personas han fallecido en Cusco por descargas eléctricas durante tormentas, por lo que el COER pidió a las autoridades locales difundir información sobre cómo evitar la exposición a tormentas eléctricas.