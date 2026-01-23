Las persistentes precipitaciones pluviales que se registran en la región Arequipa, han afectado 68 instituciones educativas, según el último reporte de la Gerencia Regional de Educación.

El gerente regional de Educación, Marco Choque Manrique, informó que continúan evaluando los daños causados por las aguas pluviales en las ocho provincias de la región.

Señaló que al momento se han identificado 68 colegios que presentan afectaciones leves, moderadas y severas, instituciones que serán atendidas de acuerdo a la gravedad de su situación, comentó.

El funcionario explicó también que si bien estos colegios ya presentaban afectaciones con anterioridad, tras las lluvias su situación se agravó.

Marco choque, indicó que la atención de las instituciones educativas se realizará a través del programa de mantenimiento del gobierno regional de Arequipa y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied).

La atención de los colegios afectados por las lluvias, se está coordinando con las entidades correspondientes y se prevé en corto plazo su restauración.

Choque Manrique, al momento se encuentra en el distrito de San Antonio de Chuca , provincia de Caylloma, inspeccionando la institución educativa de Imata, cuyas aulas prefabricadas sufrieron serios daños por las persistentes lluvias que se registra en la zona.