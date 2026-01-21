Fuertes lluvias. (Foto: GEC)
Mediante la , se declara alerta amarilla en los establecimientos de salud a nivel nacional, por efecto de lluvias intensas.

De esta manera, se dispone que la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, en coordinación con las Direcciones de Redes Integradas de Salud, las Direcciones Regionales de Salud, las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces a nivel regional, se encarguen de la difusión, supervisión y evaluación de la aplicación de la presente Resolución Ministerial.

Cabe mencionar que hace unos días, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi)

LEA TAMBIÉN: Lluvias y huaicos en Perú: Senamhi declara alerta roja hasta marzo de 2026

De acuerdo con el organismo técnico, la temporada de lluvias ha superado los umbrales habituales de riesgo de manera simultánea en la costa, sierra y selva.

La combinación de alta humedad atmosférica y la compleja topografía del país está generando acumulaciones de lluvia por encima de lo normal, lo que incrementa la vulnerabilidad de zonas urbanas y rurales.

