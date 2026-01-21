Mediante la Resolución Ministerial Nº 063-2026/MINSA, se declara alerta amarilla en los establecimientos de salud a nivel nacional, por efecto de lluvias intensas.

De esta manera, se dispone que la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, en coordinación con las Direcciones de Redes Integradas de Salud, las Direcciones Regionales de Salud, las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces a nivel regional, se encarguen de la difusión, supervisión y evaluación de la aplicación de la presente Resolución Ministerial.

Cabe mencionar que hace unos días, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) declaró alerta roja en 15 regiones debido al riesgo extremo de huaicos, deslizamientos, inundaciones y activación de quebradas, un escenario que -según los reportes técnicos- podría prolongarse hasta marzo de 2026.

De acuerdo con el organismo técnico, la temporada de lluvias ha superado los umbrales habituales de riesgo de manera simultánea en la costa, sierra y selva.

La combinación de alta humedad atmosférica y la compleja topografía del país está generando acumulaciones de lluvia por encima de lo normal, lo que incrementa la vulnerabilidad de zonas urbanas y rurales.