Llegó febrero y con ello las celebraciones de las actividades por los Carnavales en todo el país. Aunque el más famoso es el de Cajamarca, también hay otros de gran relevancia como el de Ayacucho, Andahuaylas, Cusco, etc.

Cada región del Perú lo celebra a su modo y, aunque varíen las formas, hay un elemento que suele estar presente en todas las festividades, sobre todo en zonas urbanas: el agua.

Este es uno de los elementos más característicos de los carnavales, por lo que globos con agua, pistolas acuáticas, baldes y más son parte de las celebraciones. Sin embargo, el uso del líquido elemento puede ocasionar un impacto en la economía familiar.

Consumo del agua

Jorge Guillén, profesor de finanzas de la escuela de posgrado de la universidad ESAN, estimó que, en época de carnavales, el uso del agua puede representar un aumento de entre el 10% y 20% en el recibo a nivel nacional, relacionado con actividades festivas y el verano.

En tanto, en distritos populares, el incremento alcanza el 10% más que en zonas residenciales, donde prevalece el turismo de playa sobre las celebraciones locales.

“Esto se registra en el verano, febrero y marzo, y parte de abril, es por el aire acondicionado (en el caso de la energía eléctrica). En invierno es diferente. Son gastos estacionales como las compras navideñas o los viajes por fiestas patrias”, indicó.

¿Y en regiones?

En regiones cambia el panorama. Por tomar un ejemplo, en Cajamarca, el carnaval usa pintura y talco en vez de agua, limitando el impacto hídrico a menos del 5%.

Sin embargo, en su lugar, suben gastos en pinturas, bebidas alcohólicas y turismo, con un efecto multiplicador económico moderado.

“Hay un incremento, pero no tan fuerte como en Semana Santa”, añadió Guillén.

Es preciso acotar que cada carnaval se celebra de manera diferente, en el cual influyen factores como la geografía del lugar y costumbres.

Efectos en la economía familiar

Sobre cómo afecta este gasto en el presupuesto familiar, el especialista señaló que este, si bien impacta, no genera un desajuste crítico que obligue a dejar de consumir bienes básicos, como alimentos, sino que se traduce principalmente en una disminución de la capacidad de ahorro del mes.

Precisó que, aunque familias de estratos bajos sienten más presión respecto a otros sectores sociales, estas anticipan los gastos, viéndolos como inevitables por la tradición cultural.

“Saben que van a gastar más agua y ahorran básicamente para ello”, puntualizó.

Según estimó Sedapal, en Lima Metropolitana y Callao durante febrero, principalmente por los juegos de carnavales, se desperdician alrededor de 120 millones de litros de agua potable.

La entidad precisó que la cifra de 120 millones de litros corresponde al agua malgastada solo en este mes por juegos con baldes, globos, mangueras y piscinas caseras.

Ese volumen equivale a unos 120 mil metros cúbicos de agua.

