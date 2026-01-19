Para Sedapal, el incremento tarifario contenido en el estudio tarifario de Sunass debió ser mayor. (Imagen: Andina).
Para Sedapal, el incremento tarifario contenido en el estudio tarifario de Sunass debió ser mayor. (Imagen: Andina).
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La SMV había solicitado a la empresa pública que aclare cuáles serían las implicancias que tendrían en la información financiera de Sedapal, ya que un mes antes de informar del inicio del proceso, la compañía había publicado sus estados financieros al 30 de septiembre del 2025.

En respuesta, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) recordó que la demanda ante la Sunass busca que se indemnice con S/ 1,495.12 millones por presuntos errores en su Estudio Tarifario del periodo 2022-2027. Antes, habían reportado que eran S/ 1,200 millones.

Sedapal respondió a la SMV que, por ahora, el proceso de encuentra en la primera fase procesal. Dentro de su información financiera, lo han registrado como “provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes”.

“Toda vez que es producto de un evento pasado y cuya existencia se confirmará por la ocurrencia o no de eventos futuros con carácter de incertidumbre inherente, sobre los cuales Sedapal no tiene completamente el control y de los que se generará la posibilidad de que ingresen beneficios económicos”, se lee en el oficio de respuesta.

Así las cosas, la EPS de Lima y Callao indicó a la SMV que, debido a que el proceso con Sunass se encuentra en calificación, no revelaron ello en sus estados financieros al 30 de septiembre del 2025. En ese sentido, a nivel procesal, aún no se le puede llamar litigio.

