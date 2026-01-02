¿Cuáles son los cambios en los recibos de agua que se efectuarán este año? (Foto: GEC)
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comienza el 2026 con su presidente, Hugo Obando Concha, cumpliendo ya un mes en el cargo, período que le sirvió -cuenta en entrevista con Gestión- para realizar un extenso “diagnóstico” de los diferentes retos que tienen en sus áreas: operativos, legales, financieros. La primera impresión es negativa.

