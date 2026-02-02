Cientos de pobladores de los diferentes distritos de Lima Sur realizaron una marcha de más de ocho horas hasta Palacio de Gobierno para exigir la continuidad de la mega obra de saneamiento “La Nueva Rinconada”, proyecto que busca dotar de agua potable y alcantarillado a más de 400,000 familias en la capital.

La movilización congregó a vecinos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, con el respaldo de delegaciones provenientes de Chorrillos, San Juan de Lurigancho y Manchay, entre otras zonas. Los manifestantes demandaron al Ejecutivo adoptar medidas para evitar la paralización del proyecto y solicitaron la “renuncia” del presidente del directorio de Sedapal, Hugo Fernando Obando Concha.

Según los dirigentes, previamente sostuvieron una reunión con el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, sin alcanzar compromisos concretos que garanticen la continuidad de los trabajos, por lo que decidieron iniciar la denominada “marcha de sacrificio”.

La movilización partió alrededor de las 7:30 a.m. desde la zona conocida como Curva Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, y recorrió avenidas principales como Pachacútec, la Panamericana Sur, Javier Prado, Circunvalación, México, la Vía Expresa, Iquitos y Abancay, hasta llegar a Palacio de Gobierno, en el centro de Lima.

Al llegar a Palacio, una delegación de 12 representantes fue autorizada a ingresar para dialogar con el presidente José Jerí o sus representantes. El dirigente de la Comisión Central de Agua y Alcantarillado de la Nueva Rinconada, Carlos Chávez, sostuvo que, si bien la obra registra un avance del 85%, ello no garantiza su culminación.

Chávez advirtió que, de no resolverse observaciones vinculadas a la valorización de los trabajos ejecutados por el Consorcio San Miguel, la paralización sería inminente. Señaló que, tras el agotamiento de los metrados contractuales y la falta de reconocimiento de una “bolsa de metrados” previamente autorizada, el contratista no podría valorizar los trabajos futuros, lo que afectaría la continuidad del proyecto.

Los dirigentes indicaron que continuarán realizando acciones de protesta hasta obtener garantías formales para la ejecución total de la obra, considerada clave para ampliar el acceso a servicios básicos en zonas de Lima Sur.