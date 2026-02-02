El Poder Judicial concedió una medida cautelar para suspender de manera provisional los efectos de la ley que modificaba la conformación del directorio de las Cajas Municipales de ahorro y crédito, norma impulsada y firmada por el presidenteJosé Jerí, informó Panorama.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Constitucional Permanente de Huancayo, luego de una demanda presentada por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo contra el Congreso y el Poder Ejecutivo.

En su resolución, el Poder Judicial sostuvo que la medida cautelar era necesaria para evitar un daño irreversible.

El juzgado indicó que, si la norma continuaba aplicándose y luego se determinaba su inconstitucionalidad, no sería posible revertir plenamente los efectos producidos sobre la autonomía de las cajas municipales.

En diciembre del 2025, cuando Jerí ya ejercía la Presidencia de la República, se introdujo un cambio en la conformación del directorio de las Cajas Municipales, a través de la Ley de Endeudamiento del Sector Público, Ley 32515.

En ese nuevo escenario, la designación del representante de las micro y pequeñas empresas (MYPE) en los directorios de las Cajas Municipales pasó a depender del Ministerio de la Producción. De esta manera se trasladaba la facultad de designación al Ejecutivo.