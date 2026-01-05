El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que durante el lunes 5 y martes 6 de enero se realizará un corte programado del suministro de agua potable en diversos distritos de Lima Metropolitana, como parte de trabajos de mantenimiento en la red.

Según precisó la empresa, las labores incluyen la limpieza de reservorios y empalmes de tuberías, acciones que se ejecutan de manera periódica con el objetivo de asegurar la calidad, seguridad y continuidad del servicio para la población.

¿Qué distrito tendrá corte de agua en Lima el 5 de enero?

Para el lunes 5 de enero, el distrito afectado será Carabayllo. La suspensión del servicio se llevará a cabo desde las 12:00 del mediodía hasta las 8:00 p.m. , debido a trabajos de limpieza de reservorios en el Sector 357.

Las zonas comprendidas son:

A.H. 3 de Octubre

A.H. Ampliación San Gabriel

A.H. Los Ángeles

A.H. Pedro Labarthe

A.H. Nuevo Progreso

A.H. San Gabriel Sector 25 de Diciembre

A.H. Santa Rosa de Lima

Agrupación de Pobladores Ciro Alegría

Asociación de Familias Alto Perú

Urbanización Nuevo Milenio

¿Qué distritos serán afectados por el corte de agua el 6 de enero?

Para el martes 6 de enero, Sedapal ejecutará trabajos de empalme en la red de distribución, lo que afectará a los distritos de Carabayllo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, en diferentes horarios.

Carabayllo:

El corte se realizará desde las 12:00 hasta las 08:00 p.m. en la Asociación de Viviendas Las Gardenias.

Villa El Salvador:

Aquí la interrupción del servicio será de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en el Sector 326, que incluye las siguientes zonas:

Cercado

A.H. Oasis de Villa Sector 10

A.H. Edilberto Ramos

Agrupación Pachacamac Barrio 3 Sector II

A.H. La Unión

A.H. Señor de los Milagros

Asociación El Progreso

A.H. Arenas Vivas

Agrupación Pachacamac Barrio 4 Sector II

Villa María del Triunfo:

En el Sector 308, el corte se efectuará entre las 11:00 a.m. y las 5:00 p.m., y afectará a las siguientes localidades:

Jardines del Paraíso

El Paraíso

Villa El Paraíso

Señor de los Milagros del Paraíso

A.H. Los Álamos

Ampliación El Paraíso

Lomas del Paraíso

Fortaleza del Paraíso

A.H. Villa del Paraíso

A.H. El Paraíso

Virgen de Guadalupe

Las Flores de Paraíso

Proyecto Integral Sector Nuevo Paraíso