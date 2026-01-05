Sedapal realizará trabajos de mantenimiento en la red de agua potable que ocasionarán cortes temporales del servicio en varios distritos de Lima los días 5 y 6 de enero. Foto: Andina.
El informó que durante el lunes 5 y martes 6 de enero se realizará un en diversos distritos de Lima Metropolitana, como parte de trabajos de mantenimiento en la red.

Según precisó la empresa, las labores incluyen la limpieza de reservorios y empalmes de tuberías, acciones que se ejecutan de manera periódica con el objetivo de asegurar la calidad, seguridad y continuidad del servicio para la población.

¿Qué distrito tendrá corte de agua en Lima el 5 de enero?

Para el lunes 5 de enero, el distrito afectado será Carabayllo. La suspensión del servicio se llevará a cabo desde las 12:00 del mediodía hasta las 8:00 p.m., debido a trabajos de limpieza de reservorios en el Sector 357.

Las zonas comprendidas son:

  • A.H. 3 de Octubre
  • A.H. Ampliación San Gabriel
  • A.H. Los Ángeles
  • A.H. Pedro Labarthe
  • A.H. Nuevo Progreso
  • A.H. San Gabriel Sector 25 de Diciembre
  • A.H. Santa Rosa de Lima
  • Agrupación de Pobladores Ciro Alegría
  • Asociación de Familias Alto Perú
  • Urbanización Nuevo Milenio

¿Qué distritos serán afectados por el corte de agua el 6 de enero?

Para el martes 6 de enero, ejecutará trabajos de empalme en la red de distribución, lo que afectará a los distritos de Carabayllo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, en diferentes horarios.

Carabayllo:

El corte se realizará desde las 12:00 hasta las 08:00 p.m. en la Asociación de Viviendas Las Gardenias.

Villa El Salvador:

Aquí la interrupción del servicio será de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en el Sector 326, que incluye las siguientes zonas:

Cercado

  • A.H. Oasis de Villa Sector 10
  • A.H. Edilberto Ramos
  • Agrupación Pachacamac Barrio 3 Sector II
  • A.H. La Unión
  • A.H. Señor de los Milagros
  • Asociación El Progreso
  • A.H. Arenas Vivas
  • Agrupación Pachacamac Barrio 4 Sector II

Villa María del Triunfo:

En el Sector 308, el corte se efectuará entre las 11:00 a.m. y las 5:00 p.m., y afectará a las siguientes localidades:

  • Jardines del Paraíso
  • El Paraíso
  • Villa El Paraíso
  • Señor de los Milagros del Paraíso
  • A.H. Los Álamos
  • Ampliación El Paraíso
  • Lomas del Paraíso
  • Fortaleza del Paraíso
  • A.H. Villa del Paraíso
  • A.H. El Paraíso
  • Virgen de Guadalupe
  • Las Flores de Paraíso
  • Proyecto Integral Sector Nuevo Paraíso
