El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), entregó de 1,073 predios estatales en 2025 para proyectos de inversión pública, desarrollo urbano, provisión de servicios básicos y actividades productivas en distintas regiones del Perú.

Según información del sector, estas acciones se realizaron hasta el 29 de diciembre y formaron parte de los actos de disposición y administración de bienes del Estado desarrollados a lo largo del año.

En conjunto, se tratan de más de 27 mil hectáreas para proyectos.

Actos de disposición y administración de predios

Entre las principales modalidades empleadas durante el 2025, se registró la primera inscripción de dominio por leyes especiales de 413 predios.

A ello se sumaron 394 transferencias de dominio y 178 afectaciones y cesiones en uso. También se realizaron actos de superficie, permuta y reserva.

En conjunto, estos procedimientos abarcaron una extensión superior a las 19,900 hectáreas, orientadas a facilitar el desarrollo de proyectos públicos y actividades económicas en distintas jurisdicciones del país.

Regiones beneficiadas

Arequipa concentró la mayor extensión asignada, con más de 25,840 hectáreas. Le siguieron las regiones de La Libertad, Áncash, Lima y Piura.

De acuerdo con el sector, estas asignaciones permitieron impulsar proyectos considerados estratégicos y atender necesidades vinculadas al uso ordenado del territorio.

Recuperación de predios del Estado

En el ámbito de la defensa del patrimonio estatal, el sector reportó la recuperación de 133 predios, que equivalen a más de 505 hectáreas. La mayoría de estos procesos se ejecutaron por la vía extrajudicial.

Las acciones de recuperación se concentraron principalmente en las regiones de Ica, Piura, Áncash y Lima, como parte de las labores de control y protección de los bienes públicos.

Fortalecimiento de capacidades técnicas

De manera complementaria, durante el 2025 se desarrollaron actividades de fortalecimiento de capacidades dirigidas a servidores públicos. En total, 391 servidores fueron certificados a través de 10 convocatorias nacionales.

Adicionalmente, se capacitó a 6,950 servidores de los niveles nacional, regional y local, con el objetivo de reforzar la gestión técnica y descentralizada de los bienes del Estado.