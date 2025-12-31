Construir tu casa nueva, levantar un piso más o remodelar tu hogar son metas que requieren no solo de esfuerzo y planificación, sino también de capital. Muchos peruanos tienen el sueño de construir su propio lugar para vivir, pero a pesar de llevar años ahorrando, todavía no logran juntar lo necesario para hacerlo realidad.
Si tú también tienes en mente terminar de construir o remodelar tu vivienda, pero los bancos o cajas ponen muchas trabas y no te quieren prestar altos montos, ahora hay una buena noticia: ya puedes acceder a un préstamo para construcción con condiciones flexibles gracias a Prestamype, Fintech peruana registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
Con Prestamype, el dinero ya no es un impedimento para terminar tu hogar, pues te ofrece altos montos, tasas competitivas, un proceso simple y pocos requisitos. Además, esta Fintech sí otorga préstamos a personas que se encuentran en Infocorp e incluso a aquellas que no cuentan con historial crediticio. Conoce más AQUÍ.
Beneficios del préstamo para construcción de Prestamype
El préstamo para construcción es un producto financiero diseñado para personas que desean acceder a capital para la compra de materiales de construcción, herramientas de trabajo, contratación de mano de obra, etc. Todo lo que necesitas para crear ese espacio donde puedas vivir tranquilamente con tu familia.
Con el préstamo para construcción de Prestamype accedes inmediatamente a estos beneficios:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 0.84 %
- Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
Prestamype ofrece condiciones justas y acordes al perfil de cada persona para que pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha pactada. Esta Fintech ha sido considerada como una de las mejores 100 startups en el Perú, según Forbes. Además, desde el año 2017, ya ha desembolsado más de S/ 1600 millones de soles en financiamiento. Precalifica ahora a un préstamo para construcción en solo unos minutos AQUÍ.
Requisitos para acceder al préstamo
Para precalificar a un préstamo para construcción, el interesado debe cumplir con estos requisitos básicos:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
- También debe estar libre de problemas legales en la Municipalidad o los Registros Públicos.
¿Estás listo para hacer realidad tu casa soñada? Solicita hoy mismo de forma 100% online un préstamo para construcción con Prestamype AQUÍ.