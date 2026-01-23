La Contraloría General de la República informó que peligra el reparto gratuito de agua potable que realiza Sedapal en diez distritos de Lima Metropolitana porque la empresa no ha encontrado a un contratista para dicho servicio.

Se estima que 941 asociaciones de vivienda que no tienen acceso al agua potable y que están en situación de pobreza o extrema pobreza no podrían acceder al líquido elemento distribuido en camiones cisterna.

Según Contraloría, se afectarían familias vulnerables de algunos sectores de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Pucusana, Lurín, Punta Hermosa, San Bartolo, Punta Negra, Cieneguilla, La Molina y Pachacamac.

Sedapal distribuye agua potable en forma gratuita a través de camiones cisterna, mas interrumpió el procedimiento en 6 zonas que necesitan el servicio. Foto: El Comercio

¿Por qué Sedapal no podría repartir agua potable?

El 31 de diciembre del 2025, Sedapal dio luz verde para contratar directamente a empresas que se encargaran de distribuir el agua potable en camiones cisterna en 16 zonas de Lima Metropolitana. Dicho proceso, ante causal de desabastecimiento, contaba con un monto estimado de S/ 42 millones 857,100.

Sin embargo, el 6 de enero de este año, los postores invitados presentaron ofertas para cubrir el servicio en 10 de las 16 zonas solicitadas, por un periodo de 151 días.

Contraloría detalló que al día siguiente, Sedapal “otorgó la buena pro para brindar el servicio en los 10 sectores y declaró desierto el procedimiento en los demás porque no hubo ofertas formuladas”.

Ya para el 13 de enero, pobladores de distintos distritos manifestaron su rechazo y exigieron que se restablezca la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna, la cual aseguran se ha interrumpido desde inicios de año.

La Contraloría pidió a Sedapal que adopte medidas preventivas y correctivas que permitan garantizar la prestación del servicio público, las cuales deberán informarse y sustentarse en cinco días hábiles ante el Órgano de Control Institucional(OCI)de la entidad.