La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República, Katy Ugarte, (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial), dirigió un oficio al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder A Sifuentes, solicitando un informe detallado y debidamente documentado para que explique los criterios técnicos que sustentan el incremento tarifario del agua potables de hasta 12%.

El pedido se formula considerando que el ministerio cumple el rol de ente rector en materia de los servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional.

Asimismo, la titular de la Comisión requirió información precisa sobre las acciones que el sector Vivienda ha adoptado o adoptará para mitigar los efectos de esta medida en la población más vulnerable, en concordancia con los principios de equidad, continuidad y accesibilidad que rigen la prestación de los servicios públicos esenciales. El objetivo es garantizar que ningún hogar vea comprometido su derecho al acceso al agua potable por razones económicas.

“La ciudadanía tiene derecho a saber por qué se incrementan las tarifas de un servicio básico como el agua y, sobre todo, qué se está haciendo para proteger a quienes menos tienen. Desde el Congreso no vamos a permitir decisiones que perjudiquen injustificadamente a los consumidores”, señaló Ugarte.

Grupo de trabajo hará seguimiento al incremento del precio del agua potable. (Foto: Andina)

La legisladora sostuvo que el control de las tarifas de los servicios públicos no solo responde a criterios técnicos, sino también a un enfoque social que priorice el bienestar de las familias peruanas. “El acceso al agua potable es un derecho fundamental y cualquier ajuste tarifario debe ser razonable, transparente y socialmente responsable”, agregó la congresista.

Indicó que La Comisión continuará dando seguimiento a este tema para asegurar que las autoridades competentes actúen en estricto respeto de los derechos de los usuarios de los servicios públicos.