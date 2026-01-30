l río Mapacho, que atraviesa la provincia cusqueña de Paucartambo, se encuentra en el “nivel de peligro rojo” por el aumento del caudal a causa de las intensas lluvias que registra Cusco. ANDINA/Difusión
El río Mapacho, que atraviesa la provincia cusqueña de Paucartambo, se encuentra en el “nivel de peligro rojo” por el aumento del caudal a causa de las intensas lluvias que registra la región del Cusco.

El módulo de monitoreo y análisis del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), informó que el comportamiento hidrológico del río, registrado en la estación de Paucartambo, mostró un nivel de 5.7 m, y ubica en el umbral rojo.

El incremento del caudal afectaría potencialmente los centros poblados de Paucartambo, el distrito de Challabamba y Chacllabamba, informó la Agencia Andina.

advierte la probabilidad del desborde del río, inundaciones en zonas pobladas, agrícolas más bajas, erosión de márgenes y afectación en infraestructura dentro del ámbito directo o cercano al río.

No obstante, recomienda medidas preventivas a las Oficinas de Gestión de Riesgo de Desastres (OGRD) de acuerdo a su jurisdicción.

Desde la Oficina de Defensa Civil de la municipalidad de Challabamba, informaron que realizan una evaluación técnica en los diferentes sectores de la cuenca del Mapacho, para la atención en las zonas críticas.

Asimismo, recomiendan a la población y transportistas a tomar las medidas preventivas ante un posible desborde y los desprendimientos de rocas en las vías de comunicación.

“Existe alto riesgo de nuevos desprendimientos, lo que podría ocasionar la obstrucción total de la vía, poniendo en peligro la integridad de peatones y conductores”, señala un comunicado, y exhorta a evitar transitar por la zona afectada.

Río Vilcanota

La municipalidad de San Salvador, de la provincia de Calca, también informó que las lluvias persistentes, incrementó de manera considerable el río Vilcanota. En esta jurisdicción se registra el desprendimiento de piedras y rocas a la altura del sector Morro Blanco de la vía Huambutío-Pisac.

El incremento del caudal afectaría potencialmente los centros poblados de Paucartambo, el distrito de Challabamba y Chacllabamba. (Foto: Andina)
Lluvias intensas en Amazonas

Las lluvias intensas que se registran en la región Amazonas provocan diversos eventos como huaicos, deslizamientos, activación de quebradas y otros. Entre las más afectadas por esta situación es la carretera Chachapoyas - Leimebamba debido a que varios tramos de esta vía se han convertido en zonas de alto riesgo por los constantes deslizamientos.

El tramo más susceptible a la caída de rocas y tierra se ubica cerca de la localidad de Yerbabuena. En este lugar los propios conductores y viajeros se ven obligados a retirar enormes rocas con sus manos, para poder continuar el trayecto.

Los transportistas denunciaron que deben conducir con extrema precaución, esquivando derrumbes y zonas inestables, mientras los pasajeros viven momentos de angustia y temor en cada viaje, ante la posibilidad de un accidente en cualquier momento.

La situación genera alarma y preocupación, y evidencia la urgente necesidad de intervención de las autoridades antes de que ocurra una tragedia.

