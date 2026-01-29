La mitad del bosque en Perú: ¿Es un espacio huérfano y candidato a la ilegalidad? Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión)
Camila Vera
Gestión Responsable.- No todos los bosques permanecen intactos; algunos, como el Bosque de Producción Permanente (BPP) del Perú, admiten entre sus raíces y ramas el desarrollo de economías bajo reglas claras. ¿Pero qué pasa cuando estas no se cumplen? Williams Arellano, jefe del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), explica las alertas que se desprenden al no gestionar lo que ya está diseñado.

