El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) acreditó el origen legal de 504 292.06 m³ de madera aprovechada en los bosques del Perú durante el 2025.

Estos resultados se lograron mediante la supervisión de 1 024 095.23 hectáreas de bosques con permisos o concesiones forestales, conocidos como títulos habilitantes.

Árboles supervisados

Williams Arellano Olano, jefe del Osinfor, subrayó que las cifras del 2025 evidencian un mayor control sobre el origen de la madera.

“Hemos superado nuestra meta de supervisión del 2025, lo que nos permite asegurar que la madera proviene de un aprovechamiento responsable, que contribuye a la conservación de los bosques y que garantiza la disponibilidad de los recursos a largo plazo”, sostuvo.

A través de 840 acciones de supervisión en bosques amazónicos, secos y altoandinos, e l Osinfor verificó el aprovechamiento sostenible de 110,659 árboles autorizados y la existencia de 32,027 árboles semilleros en pie, fundamentales para la regeneración natural de estos ecosistemas .

Entre las especies con mayor número de individuos supervisados figuran el shihuahuaco (Dipteryx micrantha), con 8,472 árboles; el tornillo (Cedrelinga cateniformis) con 8167; la bolaina (Guazuma crinita), con 7347; y el capinuri (Maquira coriacea), con 4561 individuos.

Asimismo, en el proceso de fiscalización, que comprende la supervisión en campo y el monitoreo con el uso de tecnologías satelitales e inteligencia artificial, el OSINFOR detectó la extracción sin autorización (ENA) de 63 050.92 m³ de madera .

¿Cuáles fueron las especies de árboles que más vigiló el Osinfor? (Foto: Osinfor)

Buenas prácticas que cuidan el bosque

En 2025, se otorgaron 173 constancias de cumplimiento de obligaciones, documentos que respaldan la legalidad de los productos extraídos frente a los mercados y otorgan beneficios en el pago de la tasa de aprovechamiento.

También 171 títulos habilitantes fueron calificados con comportamiento “muy bueno” en el Sistema de Información Gerencial del Osinfor (SIGO), una plataforma de acceso público que fortalece la transparencia y brinda información confiable al mercado, a las autoridades y a la ciudadanía.

En esa línea, el Osinfor realizó 81 auditorías quinquenales a títulos habilitantes en la modalidad de concesiones forestales. De este total, el 54 % recibió una opinión favorable, lo que permite a los titulares solicitar la ampliación de la vigencia de sus contratos con el Estado por un periodo adicional de cinco como mínimo, sobre el plazo originalmente otorgado.

“Este proceso es clave porque fortalece la seguridad jurídica y promueve la sostenibilidad de las áreas bajo manejo forestal, garantizando la continuidad de planes de manejo responsables”, destacó Arellano.

¿Cuáles son las buenas prácticas sostenibles en favor de los bosques? (Foto: Osinfor)

Tecnología en la lucha contra la tala ilegal

Para fortalecer la detección temprana de actividades ilícitas en los bosques, durante el 2025, el Osinfor monitoreó 2 115 741.37 hectáreas desde el espacio, mediante el uso de imágenes satelitales y algoritmos que usan inteligencia artificial para detectar tala selectiva.

Esta tecnología permitió identificar 28 casos de tala de árboles sin autorización (ENA), vinculados a 10 533.7 m³ de madera de origen ilegal.