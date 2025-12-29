Novopan opera en 15 países de la región, pero solo mantiene presencia directa en cuatro: Perú, Ecuador, Colombia y México (Foto: Colegio de Arquitectos del Ecuador).
Novopan Perú, subsidiaria de la compañía ecuatoriana especializada en tableros aglomerados y melamínicos, ajusta su estrategia comercial y logística en el país, mientras amplía su presencia territorial y su red de distribuidores. La empresa incorpora nuevos espacios operativos y de experiencia, ejecuta inversiones orientadas a su plan de largo plazo y mantiene en evaluación opciones para ampliar capacidades productivas, en paralelo al despliegue de nuevas propuestas para el sector de diseño y construcción.

