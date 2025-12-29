Javier Fernández, gerente general de Novopan Perú, proyecta que al cierre de 2025 la empresa registre un crecimiento cercano al 10% en ventas, apalancada en la expansión de su red de distribuidores y el fortalecimiento de su marca insignia, Pelikano, especializada en tableros de melamina. “Estamos creciendo de manera significativa en puntos de venta en distintas ciudades, a través de nuestra red de distribuidores premium Pelikano, a quienes internamente llamamos Novosocios. Actualmente, esta red tiene presencia en 19 departamentos del país”, señaló a Gestión.

Ese crecimiento territorial se ha visto reflejado en la apertura de dos nuevas centrales de distribución este año, ubicadas en Piura y Lima Norte. A ello se suma la inauguración de un nuevo centro de experiencia de Pelikano en Trujillo, que complementa los ya existentes en Lima y Arequipa. En total, la empresa cuenta con seis centros de distribución (o bodegas) bajo el paraguas de Novopan y tres espacios de experiencia de Pelikano.

Javier Fernández, gerente general de Novopan Perú.

Novopan invierte US$ 14 mlls. y evalúa opciones de expansión

La operación en Perú no solo es clave para la expansión del fabricante de tableros de madera, sino también en términos logísticos. Novopan está presente en 15 países de la región, aunque solo mantiene operaciones directas en cuatro: Perú, Ecuador, Colombia y México. “Nuestra planta se ubica en Ecuador y desde ahí abastecemos a todos nuestros mercados. El Perú es el destino de mayor nivel de exportación”, explicó el ejecutivo.

Precisamente desde su matriz, la compañía culminó este año una inversión de US$ 14 millones en un aporte a la transición energética industrial. El proyecto incluye el reciclaje de tableros de madera, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reforzar la sostenibilidad de sus operaciones.

Como parte de su plan estratégico de expansión, Novopan explora opciones a largo plazo de cómo y dónde seguir ampliando sus capacidades productivas. “Existe un plan de inversión orientado a aumentar nuestra capacidad para atender la demanda en los distintos países. Por ello, se vienen realizando inversiones de forma continua, alineadas con ese objetivo, y dentro del plan estratégico de largo plazo también se están explorando distintas alternativas, tanto en los mercados donde ya estamos como en otros, es algo que está en continua evaluación”, reveló.

Y mientras proyecta el futuro desde lo estructural, la empresa también consolida su presencia desde el diseño. Como ejemplo, acaba de presentar en el mercado su colección 2026 de Pelikano, pensada especialmente para arquitectos y diseñadores de interiores. La propuesta fue muy bien recibida durante el evento de la Asociación de Diseñadores de Interiores del Perú (DIP). “Nuestros diseños y colores fueron seleccionados e implementados en la intervención de la Quinta La Riva, como parte del concepto DIP Restaura, en el centro de Lima”, comentó.

La empresa de origen ecuatoriano tiene tres centros de experiencia bajo la marca Pelikano en Lima, Trujillo y Arequipa (Foto: Novopan Perú)

Novopan crece en regiones y proyecta alcanzar los 85 distribuidores

Aunque Lima sigue concentrando la mayor parte de sus ventas, la compañía acelera su crecimiento en regiones, donde aún tiene espacio para expandirse: actualmente, las provincias representan cerca del 37% de sus ingresos. “A nivel nacional, ya contamos con cerca de 80 distribuidores y actualmente estamos en proceso de incorporar varios más. Nuestra meta es cerrar el año con 85 distribuidores premium Pelikano”, indicó el ejecutivo.

Novopan mantiene una participación ligeramente superior al 40% del mercado de tableros aglomerados y melamina, un segmento que mueve US$ 100 millones anuales. “Esta categoría ha experimentado un fuerte crecimiento y está modernizando las viviendas y la forma en que carpinteros, arquitectos y diseñadores hacen realidad sus propuestas. La demanda proviene, en su mayoría, de nuevas construcciones que requieren mobiliario, diseño interior y mejoramiento del hogar”, explicó.

Para 2026, la compañía de origen ecuatoriano proyecta un crecimiento de dos dígitos, impulsado por la expansión de su red de distribuidores y una estrategia centrada en fortalecer la cercanía con el mercado. “Vamos a continuar con nuestras prioridades estratégicas, enfocándonos en ampliar nuestra red de distribuidores premium Pelikano y en mejorar la atención al cliente, haciéndola más rápida y eficiente”, señaló.