Esta nueva edición se inaugurará en abril de 2026, con una duración de nueve semanas (Foto: CasaCor Perú).
CasaCor Perú prepara una edición 2026 que marcará un antes y un después en su historia. Su nueva propuesta busca redefinir la experiencia del público y una visión de alcance territorial. En medio de un contexto de cambios en el sector inmobiliario y nuevas tendencias en diseño, la próxima edición proyecta un enfoque más contemporáneo, integrador y alineado con la evolución del mercado creativo y del estilo de vida en el país.

